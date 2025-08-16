Milan, Lazetic all'Aberdeen: fissate le visite

Milan e Aberdeen hanno trovato l'accordo per la cessione di Lazetic: trasferimento a titolo definitivo a zero, con una percentuale sulal rivendita che può arrivare fino al 50%. Domenica 17 agosto l'attaccante croato svolgerà le visite mediche con il club scozzese

Marko Lazetic è a un passo dall' Aberdeen. L'attaccante serbo del Milan in giornata volerà in Scozia e domenica 17 agosto svolgerà le visite mediche con la sua nuova squadra. Trasferimento a titolo definitivo a zero , con il club scozzese che riconoscerà ai rossoneri una percentuale sulla rivendita che può arrivare fino al 50%.

I numeri di Lazetic

Lazetic nella stagione 2024/25 ha giocato con la maglia del Backa Topola, squadra del campionato serbo, dove ha collezionato 32 presenze, 3 gol e 1 assist. Con la maglia rossonera, invece, il classe 2004 ha fatto soltanto due presenze per un totale di appena 12 minuti in campo.