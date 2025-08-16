Esplora tutte le offerte Sky
Udinese-Cheddira, è fatta. C'è fiducia anche per Zanoli

Calciomercato

Walid Cheddira si prepar a diventare un nuovo giocatore dell'Udinese, in prestito con diritto di riscatto. Il club bianconero è anche fiducioso di aver superato il Bologna per l'acquisto di Zanoli

SERIE A, I TRASFERIMENTI UFFICIALI

Dopo aver giocato l'ultima stagione in prestito all'Espanyol, Walid Cheddira è tornato al Napoli ma si prepara a lasciare di nuovo il club azzurro. L'Udinese ha trovato l'accordo per l'acquisto dell'attaccante classe 1998 in prestito con diritto di riscatto. A fare la differenza è stata la volontà del giocatore, che, nonostante l'interesse della Cremonese, ha scelto i bianconeri.

Non solo Cheddira: fiducia per Zanoli

Oltre a Cheddira, l'Udinese è fiduciosa di aver superato il Bologna per l'acquisto di Alessandro Zanoli. Il terzino italiano lascerà il Napoli una volta che gli azzurri avranno trovato l'accorso con il Siviglia per Juanlu Sanchez.

