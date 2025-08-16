Dopo aver giocato l'ultima stagione in prestito all'Espanyol, Walid Cheddira è tornato al Napoli ma si prepara a lasciare di nuovo il club azzurro. L'Udinese ha trovato l'accordo per l'acquisto dell'attaccante classe 1998 in prestito con diritto di riscatto. A fare la differenza è stata la volontà del giocatore, che, nonostante l'interesse della Cremonese, ha scelto i bianconeri.