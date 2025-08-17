Il Como pensa ad Aymeric Laporte per la difesa. Il centrale spagnolo dovrebbe risolvere il proprio contratto con l'Al-Nassr e sarebbe libero di firmare con il club italiano. C'è però la concorrenza dell'Athletic Club, sua ex squadra prima di approdare al Manchester City
Una nuova idea per la difesa del Como: si tratta di Aymeric Laporte, centrale ex Manchester City ora all'Al-Nassr. Il classe 1991, come riportano dalla Spagna, dopo due stagioni in Arabia dovrebbe risolvere il proprio contratto e si libererebbe dunque a parametro zero per una nuova avventura. C'è la concorrenza dell'Athletic Club, ex squadra di Laporte prima di approdare al Manchester City. In totale in Arabia per Laporte 69 presenze in due stagioni.
Il calciomercato del Como
Laporte sarebbe il tredicesimo acquisto di questa sessione estiva del Como (il quinto spagnolo). 104 i milioni spesi finora con Jesus Rodriguez in testa alla classifica con 22 milioni più bonus. Dopo Alvaro Morata, un altro possibile colpo d'esperienza per Cesc Fabregas.