Milan, Tare: "Stiamo valutando Hojlund. Vlahovic è un'opzione"

Calciomercato

Intervistato prima della partita di Coppa Italia contro il Bari, il ds del Milan Igli Tari ha detto: "Hojlund è una buona opzione per noi. Lo stiamo valutando in questi giorni, ma il calciomercato è imprevedibile. Anche Vlahovic è una possibilità, un attaccante deve arrivare. La priorità era il centrocampo e con l’arrivo di Jashari, Modric e Ricci penso di aver alzato il livello di questa squadra"

Nel pre partita del secondo turno di Coppa Italia contro il Bari, il direttore sportivo del Milan Igli Tare, ai microfoni di SpoprtMediaset, ha parlato del mercato in entrata rossonero: "Hojlund è una buona opzione per noi. Lo stiamo valutando in questi giorni, ma il calciomercato è imprevedibile. Sappiamo che dobbiamo intervenire in quella posizione e che devono essere giocatori che possono dare qualcosa in più a questo gruppo. Vlahovic? Anche questa è una possibilità, un attaccante deve arrivare".

"Il centrocampo era la priorità"

Sul centrocampo ha poi aggiunto: "Era la priorità sulla quale intervenire, il Milan deve dominare e vincere le partite. Con l’arrivo di Jashari, Modric e Ricci penso di aver alzato il livello di questa squadra. Luka da bambino tifava Milan. Da subito ho capito il suo pensiero, la sua volontà”.

