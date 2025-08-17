Milan, Tare: "Stiamo valutando Hojlund. Vlahovic è un'opzione"

Intervistato prima della partita di Coppa Italia contro il Bari, il ds del Milan Igli Tari ha detto: "Hojlund è una buona opzione per noi. Lo stiamo valutando in questi giorni, ma il calciomercato è imprevedibile. Anche Vlahovic è una possibilità, un attaccante deve arrivare. La priorità era il centrocampo e con l’arrivo di Jashari, Modric e Ricci penso di aver alzato il livello di questa squadra"

MILAN, HOJLUND ESCLUSO DA UNITED-ARSENAL - MILAN-BARI LIVE