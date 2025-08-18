Esplora tutte le offerte Sky
Il Sassuolo incontra Matic: colloquio positivo. Le news di calciomercato

Calciomercato

Un altro possibile ritorno in Serie A in questo mercato estivo. Si tratta di Nemanja Matic che ha incontrato il Sassuolo per discutere di un'eventuale trattativa. Colloquio positivo con il centrocampista che cerca una nuova sfida dopo aver risolto il contratto con il Lione. Su di lui anche altri club, da trovare l'intesa economica

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI

Dopo due stagioni in Francia, Nemanja Matic potrebbe tornare in Italia. Nelle scorse ore il giocatore con i suoi agenti ha incontrato Fabio Grosso e Giovanni Carnevali, allenatore e ad del Sassuolo. Colloquio positivo, con Matic che cerca una nuova sfida per lavorare con giocatori giovani ed essere un punto di riferimento. Anche altri club sono interessati a lui. Ancora non c'è intesa sulla parte economica, si sta trattando e sono attesi nuovi sviluppi. Il giocatore, dopo aver risolto il contratto con il Lione, arriverebbe a parametro zero.

