Dopo due stagioni in Francia, Nemanja Matic potrebbe tornare in Italia. Nelle scorse ore il giocatore con i suoi agenti ha incontrato Fabio Grosso e Giovanni Carnevali, allenatore e ad del Sassuolo. Colloquio positivo, con Matic che cerca una nuova sfida per lavorare con giocatori giovani ed essere un punto di riferimento. Anche altri club sono interessati a lui. Ancora non c'è intesa sulla parte economica, si sta trattando e sono attesi nuovi sviluppi. Il giocatore, dopo aver risolto il contratto con il Lione, arriverebbe a parametro zero.