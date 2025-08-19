Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni anche sull'estero. Dal lunedì al venerdì non perdere Calciomercato l'Originale on tour alle ore 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio
Le notizie di martedì 19 agosto
- Napoli, lungo stop per Lukaku: primi sondaggi per l'attacco dopo l'infortunio del belga
- Atalanta, Ademola Lookman è rientrato in Italia
- Roma, fatta per Bailey: atteso in Italia nelle prossime ore
- I giallorossi non si arrendono per Sancho: si riproverà a convincere il giocatore
- Juventus, si tratta a oltranza per Kolo Muani
- Sassuolo, incontro positivo con Matic
- Atalanta, Zalewski è ufficiale
Okafor al Leeds, è fatta: le cifre
E' fatta per il passaggio di Okafor al Leeds: al Milan 21 milioni bonus compresi per il passaggio dell'attaccante svizzero in Inghilterra
Roma, fatta per Bailey: atteso in Italia
La Roma ha trovato l'accordo con l'Aston Villa per il cartellino di Bailey. Operazione in prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 22 milioni. Il giocatore è atteso in mattinata in Italia
Cheddira-Udinese, il Napoli prende tempo
Dopo l'infortunio di Lukaku, il Napoli ha chiesto del tempo all'Udinese prima di dare l'ok per le visite mediche di Cheddira. I due club hanno trovato l'accordo per il trasferimento del marocchino, ma gli azzurri vogliono prima capire come si evolverà la situazione in attacco