Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni anche sull'estero. Dal lunedì al venerdì non perdere Calciomercato l'Originale on tour alle ore 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

Le notizie di martedì 19 agosto

Okafor al Leeds, è fatta: le cifre

E' fatta per il passaggio di Okafor al Leeds: al Milan 21 milioni bonus compresi per il passaggio dell'attaccante svizzero in Inghilterra

Roma, fatta per Bailey: atteso in Italia

La Roma ha trovato l'accordo con l'Aston Villa per il cartellino di Bailey. Operazione in prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 22 milioni. Il giocatore è atteso in mattinata in Italia

Cheddira-Udinese, il Napoli prende tempo

Dopo l'infortunio di Lukaku, il Napoli ha chiesto del tempo all'Udinese prima di dare l'ok per le visite mediche di Cheddira. I due club hanno trovato l'accordo per il trasferimento del marocchino, ma gli azzurri vogliono prima capire come si evolverà la situazione in attacco

Percassi: "Patto con Lookman era cessione estera"

A margine della conferenza stampa di presentazione di Sportiello, l'amministratore delegato...

Luuk De Jong al Porto: presentazione a sorpresa

Dopo la fine del suo contratto con il Psv, Luuk De Jong riparte dal Porto. Il club portoghese ha...

Lookman: "Ho chiesto ufficialmente la cessione"

Comunicato sui social dell'attaccante nigeriano, che rompe definitivamente con l'Atalanta: "Ho...

Udinese, in arrivo Saba Goglichidze dall'Empoli

Nuovo acquisto per l'Udinese in difesa: in arrivo dall'Empoli Saba Goglichidze. Il difensore si...
