Il Bologna lavora sul mercato in entrata e in uscita: per Lucumí il Sunderland spinge e il giocatore vuole il trasferimento ma il club rossoblù fa muro. Per Rowe c'è da trovare l'intesa economica con il Marsiglia, Bryan Gil e Solomon le alternative
Jhon Lucumí potrebbe lasciare il Bologna. Per il difensore c'è il pressing del Sunderland che cerca un rinforzo per il reparto arretrato. Il club rossoblù però continua a fare muro, con il giocatore che vorrebbe partire.
I movimenti in entrata del Bologna
Il club rossoblù attivo anche sul mercato in entrata con l'interesse per Jonathan Rowe del Marsiglia. Il giocatore è finito fuori rosa dopo il litigio post partita lo scorso venerdì ma piace anche alla Roma. Le alternative sono Bryan Gil e Manor Solomon, entrambi del Tottenham.