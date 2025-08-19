Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Il Sunderland spinge per Lucumí, il Bologna fa muro

Calciomercato

Il Bologna lavora sul mercato in entrata e in uscita: per Lucumí il Sunderland spinge e il giocatore vuole il trasferimento ma il club rossoblù fa muro. Per Rowe c'è da trovare l'intesa economica con il Marsiglia, Bryan Gil e Solomon le alternative

CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Jhon Lucumí potrebbe lasciare il Bologna. Per il difensore c'è il pressing del Sunderland che cerca un rinforzo per il reparto arretrato. Il club rossoblù però continua a fare muro, con il giocatore che vorrebbe partire.

I movimenti in entrata del Bologna

Il club rossoblù attivo anche sul mercato in entrata con l'interesse per Jonathan Rowe del Marsiglia. Il giocatore è finito fuori rosa dopo il litigio post partita lo scorso venerdì ma piace anche alla Roma. Le alternative sono Bryan Gil e Manor Solomon, entrambi del Tottenham.

Calciomercato: Altre Notizie

Il Sunderland spinge per Lucumí, muro del Bologna

Calciomercato

Il Bologna lavora sul mercato in entrata e in uscita: per Lucumí il Sunderland spinge e il...

Roma, lo United cercherà di convincere Sancho

Calciomercato

Nonostante il no ricevuto da parte di Jadon Sancho, la Roma non si arrende e sta provando a...

Napoli, i primi sondaggi per sostituire Lukaku

Calciomercato

Dopo l'infortunio di Lukaku, il Napoli si è messo alla ricerca di un altro attaccante e ha...

Juve-Kolo Muani, si tratta a oltranza con il PSG

Calciomercato

Il club bianconero alla ricerca dell'intesa con i parigini per il ritorno di Kolo Muani. Il...

Il Sassuolo incontra Matic: colloquio positivo

Calciomercato

Un altro possibile ritorno in Serie A in questo mercato estivo. Si tratta di Nemanja Matic che ha...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE