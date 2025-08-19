Dopo che la trattativa con l'Inter non si è sbloccata, Ademola Lookman è tornato a Bergamo e in mattinata ha raggiunto i compagni di squadra al centro sportivo dell'Atalanta di Zingonia. Ora si attendono provvedimenti da parte del club nerazzurro

Per settimane Lookman non si è presentato al ritiro dell'Atalanta. L'attaccante nigeriano ha chiesto la cessione e voleva trasferire all'Inter, ma i due club non sono riusciti a trovare un accordo e la trattativa si è interrotta. Per questo il classe 1997 è tornato a Bergamo e nella mattinata di martedì 19 agosto ha fatto rientro al centro sportivo di Zingonia.