Calciomercato, le ultime news di oggi in diretta

L'argentino, intervenuto sul podcast della moglie Oriana Sabatini, ha parlato del suo futuro: "Non c'è niente con il Boca, sto bene a Roma, ho un contratto e continuerò qui. Paredes? Siamo grandi amici, ma continuerò a fare grigliate nella Capitale". Sulla possibilità di trasferirsi all'Inter Miami di Beckham ha poi aggiutno: "Conosco i proprietari, ma niente di più".