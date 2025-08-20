Calciomercato, le ultime news di oggi in diretta

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni anche sull'estero. Dal lunedì al venerdì non perdere Calciomercato l'Originale on tour alle ore 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio
in evidenza
Le notizie di mercoledì 20 agosto
- Atalanta, è fatta per Krstovic: oggi le visite mediche
- Lookman, multa e allenamenti individuali fino a fine mercato
- Napoli, è ufficiale l'arrivo di Miguel Gutiérrez
- Per l'attacco si pensa a Dovbyk
- A Roma intanto è arrivato Bailey
- Milan, Okafor passa al Leeds: operazione da 21 milioni
- Bologna, a sorpresa è fatta per Zortea dal Cagliari
- Ed è in arrivo anche Rowe
- L'esterno aveva litigato con Rabiot: cosa è successo
- Dybala: "Boca? Sto bene a Roma"
Ufficialità Serie B: il Monza ha un nuovo portiere
E intanto è fatta per Krstovic
Fatta per Nikola Krstovic all'Atalanta. Operazione da 25 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita
Varga occasione di mercato per Cagliari e Cremonese
Barnabás Varga, attaccante classe ’94 di proprietà del Ferencvaros, è un'occasione di mercato per Cagliari e Cremonese. La stagione dell’ungherese è cominciata con il botto, con 5 reti in 5 partite nei preliminari di Champions League
Milan, Leao salta la prima di Serie A
Il portoghese si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato un trauma elongativo al polpaccio destro. Non sarà a disposizione per la prima di Serie A con la Cremonese
Gutierrez e Rodriguez tra gli spagnoli più costosi della Serie A
Jerome Boateng è di nuovo svincolato
Jerome Boateng e il LASK Linz hanno deciso di risolvere consensualmente il contratto che legava il difensore centrale classe '88 al club austriaco
Marsiglia, Rabiot viene messo sul mercato insieme a Rowe
Dopo la lite con Rowe alla fine della partita d'esordio in Ligue 1, anche Adrien Rabiot è stato messo sul mercato dal Marsiglia. L'OM considera inammissibile il comportamento dei due e li ha, al momento, esclusi. Su Rowe c'è un interesse del Bologna, per il centrocampista ex Juventus si potrebbero aprire diverse strade
Milan, Okafor va al Leeds: i dettagli
L'attaccante era arrivato a Milano nell'estate del 2023 per 15,5 milioni dal Salisburgo, in rossonero sette gol in una cinquantina di partite. Ora è un nuovo rinforzo del Leeds neopromosso
Bailey: "Forza Roma!"
L'arrivo del giamaicano in città:
Dybala: "Non c'è niente con il Boca, sto bene qui"
L'argentino, intervenuto sul podcast della moglie Oriana Sabatini, ha parlato del suo futuro: "Non c'è niente con il Boca, sto bene a Roma, ho un contratto e continuerò qui. Paredes? Siamo grandi amici, ma continuerò a fare grigliate nella Capitale". Sulla possibilità di trasferirsi all'Inter Miami di Beckham ha poi aggiutno: "Conosco i proprietari, ma niente di più".