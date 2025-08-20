Calciomercato, le ultime news di oggi in diretta

Esplora tutte le offerte Sky
Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni anche sull'estero. Dal lunedì al venerdì non perdere Calciomercato l'Originale on tour alle ore 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

ACQUISTI E CESSIONI: IL TABELLONE

Le notizie di mercoledì 20 agosto

Ufficialità Serie B: il Monza ha un nuovo portiere

Serie B, un nuovo portiere per il Monza

E intanto è fatta per Krstovic

Fatta per Nikola Krstovic all'Atalanta. Operazione da 25 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita

Varga occasione di mercato per Cagliari e Cremonese

Barnabás Varga, attaccante classe ’94 di proprietà del Ferencvaros, è un'occasione di mercato per Cagliari e Cremonese. La stagione dell’ungherese è cominciata con il botto, con 5 reti in 5 partite nei preliminari di Champions League

Milan, Leao salta la prima di Serie A

Il portoghese  si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato un trauma elongativo al polpaccio destro. Non sarà a disposizione per la prima di Serie A con la Cremonese

Gutierrez e Rodriguez tra gli spagnoli più costosi della Serie A

Anche Gutierrez e Rodriguez tra gli spagnoli più costosi del mercato italiano

Jerome Boateng è di nuovo svincolato

Jerome Boateng e il LASK Linz hanno deciso di risolvere consensualmente il contratto che legava il difensore centrale classe '88 al club austriaco

Jerome Boateng rescinde il contratto con il LASK Linz

Marsiglia, Rabiot viene messo sul mercato insieme a Rowe

Dopo la lite con Rowe alla fine della partita d'esordio in Ligue 1, anche Adrien Rabiot è stato messo sul mercato dal Marsiglia. L'OM considera inammissibile il comportamento dei due e li ha, al momento, esclusi. Su Rowe c'è un interesse del Bologna, per il centrocampista ex Juventus si potrebbero aprire diverse strade

Milan, Okafor va al Leeds: i dettagli

L'attaccante era arrivato a Milano nell'estate del 2023 per 15,5 milioni dal Salisburgo, in rossonero sette gol in una cinquantina di partite. Ora è un nuovo rinforzo del Leeds neopromosso

Bailey: "Forza Roma!"

L'arrivo del giamaicano in città:

Dybala: "Non c'è niente con il Boca, sto bene qui"

L'argentino, intervenuto sul podcast della moglie Oriana Sabatini, ha parlato del suo futuro: "Non c'è niente con il Boca, sto bene a Roma, ho un contratto e continuerò qui. Paredes? Siamo grandi amici, ma continuerò a fare grigliate nella Capitale". Sulla possibilità di trasferirsi all'Inter Miami di Beckham ha poi aggiutno: "Conosco i proprietari, ma niente di più".

