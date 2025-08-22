Sassuolo-Napoli, Conte: "Infortunio Lukaku? Non cerchiamo alibi, ma soluzioni"
L'allenatore in conferenza stampa in vista della nuova stagione: "Lukaku? L'anno scorso i ragazzi ci hanno dimostrato che possono far fronte a qualsiasi cosa. Il decimo posto post scudetto 2023 deve essere un monito". Sulla porta tra Milinkovic-Savic e Meret: "Abbiamo alzato il livello di competizione. Chi gioca? Chi deve saperlo lo sa già". E poi il classico mantra: "Lavoriamo sodo e armiamoci, perché ci sarà da combattere"
in evidenza
Termina ora la conferenza di Conte.
Cosa è più intrigante, essere i favoriti, De Bruyne e Modric in A o il ritorno di Allegri?
"L'ultima volta che eravamo favoriti siamo arrivati decimi. De Bruyne e Modric? Due grandissimi calciatori. Certo, oggi ci stiamo concentrando sulle parole, ma poi ci saranno i fatti. Che possa intrigare o meno bisogna sempre giocare. Allegri? Torna un grande allenatore, la storia di Max parla da sé. Sicuramente sarà un campionato difficile, c'è il ritorno di Sarri, Gasperini alla Roma, Pioli che ha già vinto uno scudetto. Armiamoci, perché ci sarà da combattere".
Sette-otto mila tifosi domani a Reggio Emilia, sold out per la prima in casa… Quanto questo è benzina e quanto può essere un boomerang per un ambiente ormai 'certo' di vincere?
"Il vero tifoso sta sempre con la squadra, che si vinca o che si perda. L'anno scorso abbiamo dimostrato di saper reggere la pressione, ora affrontiamo una nuova stagione dove dovremo ancora parlare poco e lavorare tanto. Sono per l'essenziale: testa bassa e lavoriamo, oppure facciamo come due anni fa, quando la colpa è ricaduta tutta su allenatore, giocatori e società… Però quando si vince siamo tutti insieme, e quando si perde si separano le due cose. Cerchiamo invece di formare un ambiente tutto unito, nella buona e nella cattiva sorte".
Come va la convivenza tra De Bruyne e McTominay? E che potenziale avete ora lì a centrocampo?
"Il potenziale è tutto da testare, viene difficile dare dei giudizi, sapete che sono per i fatti e non per le parole. Parlerà il campo".
Senza Lukaku vi sentite meno favoriti?
"Perdiamo un giocatore importante, però abbiamo anche uno scudetto sulle maglie, quindi è inevitabile essere comunque favoriti, ma quello non basta a far bene. Il campionato post scudetto 2023 deve essere da monito".
Gli arbitri spiegheranno le decisioni del Var, cosa ne pensa?
"L'anno scorso ho avuto il piacere di avere avuto un risconto della classe arbitrale dopo alcune mie dichiarazioni. È ben accetto tutto quello che può dare onestà, trasparenza e serenità. Qualsiasi cosa che possa migliorare è benvenuta, meno ombre ci sono meglio è per tutti, arbitri compresi. Quello dell'arbitro è un lavoro duro, andando più spesso al Var e spiegando la decisione ci sarà una grande responsabilità, e noi la accetteremo. Lo scorso anno qualcuno si eclissava".
Quanto è soddisfatto della rosa attuale?
"Non penso tocchi a me fare queste valutazioni, ci sono addetti ai lavori più bravi di me a giudicare. Quello che posso dire è che devo valorizzare quello che ho a disposizione, esattamente come fatto l'anno scorso. Pensiamo a quello che abbiamo".
In porta chi gioca? Qual è il suo dubbio?
"Non c'è nessun dubbio, ho due portieri molto bravi e non dimentico Contini come ottimo terzo portiere. C'è un bel clima e serenità, valuterò di partita in partita, mi fido ciecamente di Meret e Milinkovic-Savic. Abbiamo alzato il livello di competizione in porta. Se ho scelto per domani? Secondo voi? (ride, ndr). Chi deve sapere, sa…"
È contento del mercato?
"Del mercato non parlo".
Sta lavorando su qualcosa di diverso dal 433?
"Sappiamo che il 433 è nelle nostre corde, con colpi estivi mirati a questo sistema. Un allenatore deve essere bravo a percorrere diverse strade senza snaturare i giocatori. Dopo il ko di Lukaku siamo anche valutando una terza opzione, visto che ad ora abbiamo una sola punta, quindi c'è da iniziare a pensare anche di giocare senza quella punta".
Lei ha detto che ripetersi è molto difficile… Cosa dirà alla squadra?
"Questo è un gruppo serio, di ragazzi responsabili con voglia di lavorare e migliorarsi. Non c'è bisogno di dire nulla. Quello che ho rimarcato è un fatto storico: il Napoli non si è mai ripetuto dopo la vittoria di uno scudetto, come già successo nel passato recente. Questo deve essere chiaro nella mente di tutti: si vince tutti insieme ma si perde anche insieme, ecco perché dobbiamo essere equilibrati. Con la nostra vittoria dell'anno scorso penso abbiamo aperto l'orizzonte a tante squadre, e non solo alle solite che sono abituate a vincere lo scudetto".
Cosa significa aver perso Lukaku?
"Sicuramente è un infortunio importante per un giocatore con un peso specifico importante. Sappiamo bene che durante l'anno cose così possono capitare, come l'anno scorso, anche a livello di mercato e non solo di infortuni. Può sempre capitare qualcosa che sembra far cadere tutto, invece l'anno scorso i ragazzi ci hanno dimostrato che possono far fronte a qualsiasi cosa. Non cercheremo albi, cercheremo la soluzione, Ad ogni difficoltà non abbiamo mai pianto, ma lavorato per risolvere".
Inizia la conferenza di Conte.
La conferenza di Conte
Quanta attesa per KDB
Grande attesa, inutile nasconderlo, per Kevin De Bruyne, il colpo di questo mercato del Napoli. Qualcosa senza precedenti: per status, ma anche per quello che potrà dare in campo. E che sta già dando: le prime settimane sotto la guida di Antonio Conte sono state esaltanti
Fattore K, l'oro di NapoliVai al contenuto
La guida al Napoli di Conte
A proposito di fantacalcio: le nostre guide alle squadre di A sono un utile vademecum per chi dovesse ancora affrontare l'asta: per ognuna, gli acquisti fatti, come giocherà, la probabile formazione, l'analisi reparto per reparto.
Un altro link indispensabile per i fantallenatori
Indisponibili e squalificati per la 1^ giornata di Serie AVai al contenuto
De Laurentiis: "Ho dovuto vendere Kvara, il procuratore aveva altri progetti"
Il presidente del Napoli De Laurentiis è intervenuto in una lunga intervista a 7, settimanale del Corriere della Sera: "Ho dovuto vendere Kvaratskhelia. Il suo procuratore minacciava di ricorrere all’articolo 17 del regolamento Fifa, l’avremmo perso quasi gratis. Il Psg aveva offerto più di 200 milioni per Kvara-Osimhen. Come avrei speso quei soldi? L’idea era quella di prendere Gyokeres. Conte è uno stakanovista sul lavoro, come me. Entrambi siamo innamorati di ciò che facciamo"
Napoli, De Laurentiis: 'Ho dovuto vendere Kvara'Vai al contenuto
Per Hojlund pronti 40-45 milioni
Il Napoli ha deciso: punterà su Hojlund, diventato la priorità sul mercato dopo l'infortunio di Lukaku. Gli azzurri sono disposti a cambiare formula pur di arrivare al danese, passando dal prestito con diritto di riscatto a obbligo per un investimento da 40-45 milioni. Ma nella lista di Conte ci sono anche Artem Dobvyk e Nicolas Jackson del Chelsea. Nel video tutti i dettagli da Gianluca Di Marzio
Intanto Lucca titolare all'esordio?
Serie A: le probabili formazioni della prima giornataVai al contenuto
Esordio senza Lukaku (che però non si opera)
Il Napoli sarà costretto a iniziare la stagione senza Lukaku, che si è infortunato nel corso dell'ultima amichevole pre-stagionale. Motivo per cui il club è tornato sul mercato a caccia di un nuovo attaccante
Napoli, l'esito della visita chirurgica in BelgioVai al contenuto
Domani Sassuolo Napoli: oggi alle 14.45 parla Conte
Meno uno: mancano ormai poche ore al via del campionato 2025/26, con il Napoli campione d'Italia in carica che farà il suo esordio sabato 23 agosto alle 18.30, ospite del Sassuolo neopromosso. Oggi, alle 14.45, Antonio Conte in conferenza stampa risponderà alle domande dei giornalisti alla vigilia della sfida: lo seguiremo qui live, con tutte le sue parole in diretta