Gli arbitri spiegheranno le decisioni del Var, cosa ne pensa?

"L'anno scorso ho avuto il piacere di avere avuto un risconto della classe arbitrale dopo alcune mie dichiarazioni. È ben accetto tutto quello che può dare onestà, trasparenza e serenità. Qualsiasi cosa che possa migliorare è benvenuta, meno ombre ci sono meglio è per tutti, arbitri compresi. Quello dell'arbitro è un lavoro duro, andando più spesso al Var e spiegando la decisione ci sarà una grande responsabilità, e noi la accetteremo. Lo scorso anno qualcuno si eclissava".