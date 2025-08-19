Dopo la lite con Rowe alla fine della partita d'esordio in Ligue 1, anche Adrien Rabiot è stato messo sul mercato dal Marsiglia. L'OM ha annunciato di aver inserito entrambi i giocatori nella lista dei trasferimenti dopo "il comportamento inaccettabile negli spogliatoi" dei due. Su Rowe c'è un interesse del Bologna, per il centrocampista ex Juventus si potrebbero aprire diverse strade

Adrien Rabiot è sul mercato. Il Marsiglia punisce lui e Jonathan Rowe dopo la lite al termine della gara d'esordio in Ligue 1 persa contro il Rennes . Per Rowe c'è l'interesse del Bologna mentre per Rabiot si potrebbero aprire diversi scenari di mercato. Al momento, nonostante il rapporto con Massimiliano Allegri , non si registrano particolari sondaggi del Milan che ha come priorità l'attaccante e abbondanza a centrocampo.

Il comunicato del Marsiglia

Il club francese ha comunicato la decisione sul proprio sito ufficiale: "L'Olympique de Marseille annuncia che Adrien Rabiot e Jonathan Rowe sono stati inseriti nella lista dei trasferimenti del club. Questa decisione è stata presa a causa del comportamento inaccettabile negli spogliatoi dopo la partita contro lo Stade Rennais FC, in accordo con lo staff tecnico e in conformità con il codice di condotta interno del club. Il club ha comunicato la decisione a entrambi i giocatori lunedì".