Cioè per il Milan proprio di Ibra, quello alla caccia di un altro attaccante da tempo e che, ora, sembra averlo definitivamente individuato in Victor Boniface. Lui che la vittoria ce l'ha già scritta un po' nel nome. Nigeriano, classe 2000 e quindi ventiquattrenne. I riflettori dell'Europa si sono accesi quando è stato uno degli assoluti protagonisti della storica Bundes del Leverkusen nel 2024, soltanto uno dei suoi campionati vinti. Al Bodø, in Norvegia, ne vince due, vola in Belgio nell'Union St. Gilloise e ne sfiora uno, sfuggito clamorosamente negli ultimi dieci minuti dell'ultima giornata di campionato, quindi parte per la Germania e vince la Bundes al primo colpo col Bayer. Totale di tre scudetti in quattro stagioni, e in due nazioni diverse. Ma andiamo con ordine: chi è Victor Okoh Boniface?