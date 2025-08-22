Milan, Boniface è arrivato in città: ora le visite

Victor Boniface è arrivato a Milano: l'attaccante nigeriano è pronto a iniziare la sua avventura al Milan. Il classe 2000 ha iniziato le visite mediche e poi non resterà che aspettare la firma sul contratto e l'ufficialità. Operazione in prestito con diritto di riscatto dal Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro

Il Milan ha trovato il suo nuovo attaccante. Il club rossonero ha infatti raggiunto l'accordo con il Bayer Leverkusen per l'acquisto in prestito con diritto di riscatto di Victor Boniface per circa 30 milioni di euro. L'attaccante nigeriano è arrivato nel primo pomeriggio di venerdì 22 agosto a Milano e sta svolgendo le visite mediche con il club rossobero. Poi arriveranno la firma sul contratto e l'ufficialità, attesa per sabato 23 agosto.