Milan, Boniface è arrivato in città: ora le visite

Milan, Boniface è arrivato in città: iniziate le visite mediche

Victor Boniface è arrivato a Milano: l'attaccante nigeriano è pronto a iniziare la sua avventura al Milan. Il classe 2000 ha iniziato le visite mediche e poi non resterà che aspettare la firma sul contratto e l'ufficialità. Operazione in prestito con diritto di riscatto dal Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro

Il Milan ha trovato il suo nuovo attaccante. Il club rossonero ha infatti raggiunto l'accordo con il Bayer Leverkusen per l'acquisto in prestito con diritto di riscatto di Victor Boniface per circa 30 milioni di euro. L'attaccante nigeriano è arrivato nel primo pomeriggio di venerdì 22 agosto a Milano e sta svolgendo le visite mediche con il club rossobero. Poi arriveranno la firma sul contratto e l'ufficialità, attesa per sabato 23 agosto. 

I numeri di Boniface

Protagonista della vittoria della Bundesliga 2023/24 da parte del Leverkusen, nella stagione 2024/25 l'attaccante nigeriano ha dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal terreno di gioco. Nonostante questo il classe 2000 ha comunque collezionato 8 gol e 2 assist in 19 partite di campionato, dimostrandosi un giocatore di grandissima qualità.

