Secondo giorno di visite mediche per Victor Boniface. L’attaccante del Bayer Leverkusen era arrivato ieri a Milano nel primo pomeriggio e si era subito diretto alla clinica ‘La Madonnina’ per svolgere i primi test, per poi ottenere l’idoneità sportiva. Ma oggi per il nigeriano classe 2000 sono in programma nuovi test e un supplemento di visite. Il Milan vuole infatti approfondire le sue condizioni fisiche, anche perché quando giocava nel Bodoe/Glimt, Boniface si è rotto due volte il legamento crociato. Dopo una grande stagione in Germania (nel 2023/2024, quella del primo trionfo in Bundesliga del Bayer) con 21 gol segnati in 34 partite, un anno fa i numeri sono stati differenti, anche per via di un problema alla coscia che lo ha tenuto fuori tre mesi tra novembre e gennaio. Con il Bayer i rossoneri sono d'accordo per un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni di euro.