Zaniolo, l'Udinese spinge per l'attaccante del Galatasaray: le news di calciomercato

Calciomercato

L'Udinese continua a muoversi sul mercato e spinge per il cartellino di Nicolò Zaniolo del Galatasaray. I due club stanno discutendo ma non c'è ancora un accordo sul lato economico. In giornata sono attese novità

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Dopo le cessioni di Lucca e Thauvin, l'Udinese è alla ricerca di rinforzi in attacco. Il club bianconero è vicino a Buksa del Midtjylland ma sta insistendo anche per Nicolò Zaniolo. L'attaccante italiano dopo la fine del prestito alla Fiorentina è tornato al Galatasaray, con cui ora il club viola ha iniziato i contatti. Manca ancora l'accordo economico ma in giornata sono attese novità sulla trattativa.

I numeri di Zaniolo

Zaniolo ha giocato la prima metà della stagione 2024/25 in prestito all'Atalanta, con cui ha collezionato 23 presenze tra tutte le competizioni, 3 gol e 3 assist. Da gennaio in avanti, poi, il classe 1999 è passato alla Fiorentina, con cui ha giocato 13 partite.

