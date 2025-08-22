L'Udinese continua a muoversi sul mercato e spinge per il cartellino di Nicolò Zaniolo del Galatasaray. I due club stanno discutendo ma non c'è ancora un accordo sul lato economico. In giornata sono attese novità

Dopo le cessioni di Lucca e Thauvin, l'Udinese è alla ricerca di rinforzi in attacco. Il club bianconero è vicino a Buksa del Midtjylland ma sta insistendo anche per Nicolò Zaniolo. L'attaccante italiano dopo la fine del prestito alla Fiorentina è tornato al Galatasaray, con cui ora il club viola ha iniziato i contatti. Manca ancora l'accordo economico ma in giornata sono attese novità sulla trattativa.