Calciomercato, le ultime news di oggi in diretta

Già a undici anni aveva chiaro il calcio sarebbe stata la sua vita e non aveva più intenzione di tornare indietro. È passato dalle giovanili del Psg, ha esordito con il Rennes e si è affermato a Basilea (con cui ha segnato un super gol alla Fiorentina in Conference League). Tutto quello che c'è da sapere su Diouf: