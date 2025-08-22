Calciomercato, le ultime news di oggi in diretta

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni anche sull'estero. Dal lunedì al venerdì non perdere Calciomercato l'Originale on tour alle ore 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio
Le notizie di venerdì 22 agosto
- Inter, Andy Diouf è arrivato a Milano: oggi le visite
- E intanto ceduto Asllani al Torino
- Napoli, per Hojlund serve un investimento da 40-45 milioni
- Milan, accordo totale con Boniface del Bayer Leverkusen
- E Okafor ufficiale al Leeds
Cremonese, non solo Payero: il punto
Nonostante l’arrivo di Payero resta in piedi anche l’opzione Maleh del Lecce: si prova a chiudere. Prosegue poi il pressing anche per definire tutto con Colpani dal Monza
Il Sassuolo ci prova ancora per Adli
Manca l’apertura da parte del calciatore al trasferimento. Dopo Matic, i neroverdi vogliono chiudere per un altro colpo in mezzo al campo
La Roma aspetta il sì di Sancho
Dopo i segnali negativi del 18 agosto, la Roma comunque non si è arresa e ha continuato a lavorare per provare a convincere Sancho ad accettare la destinazione
Milan, Boniface atteso nel pomeriggio in città
Nel pomeriggio è previsto l'arrivo di Victor Boniface a Milano: poi le visite mediche per il centravanti nigeriano
Udinese, proseguono i contatti con Zaniolo
Proseguono i contatti per Zaniolo del Galatasaray: le prossime ore saranno importanti per un’operazione che resta complicata dal punto di vista economico. Si tratta ancora
Inter, Diouf è arrivato a Milano
Il nuovo acquisto dell'Inter, Andy Diouf, è arrivato a Milano. In giornata il centrocampista francese si sottoporrà alle visite mediche, poi non resterà che aspettare la firma sul contratto e l'ufficialità. Operazione da circa 25 milioni di euro per il trasferimento dal Lens
Asllani al Torino in prestito con diritto di riscatto
Il centrocampista si trasferisce in granata in prestito oneroso (1,5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 12
Milan-Boniface, c'è il sì del giocatore
Dopo aver trovato l'accordo con il Bayer Leverkusen sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni, il Milan ha trovato l'intesa anche con Victor Boniface. Da programmare le visite mediche dell'attaccante
4 ufficialità in B nelle ultime 24 ore
Ecco chi sono:
Castrovilli e Lasagna trovano squadra in Serie B
Sassuolo, Berardi rinnova fino al 2029
Domenico Berardi resta a Sassuolo. Il numero 10 neroverde ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2029:
Tre ufficialità in Serie A nelle ultime 24 ore
Scopri di chi si trattano:
Tre ufficialità in Serie A da Parma, Cremonese e Verona
Bologna, fatta per l'arrivo di Rowe: operazione da 19.5 milioni
Tutto fatto per il passaggio dell'esterno in rossoblù. Il giocatore è stato autorizzato a svolgere le visite mediche, per un'operazione da 19.5 milioni di euro (bonus compresi) più il 10% sulla futura rivendita
Juventus, Arthur verso il Gremio
La Juventus ha raggiunto un accordo verbale con il Gremio per la cessione in prestito di Arthur. Nella giornata di oggi è prevista la formalizzazione della chiusura dell'operazione per il centrocampista che tornerà nel luogo in cui è cresciuto
Sampdoria, oggi le visite mediche di Pafundi
Arrivato nella serata di giovedì 21 agosto, il classe 2006 è pronto a iniziare la sua nuova avventura in blucerchiato. Giornata di visite e firma per il trequartista in arrivo a Genova dall'Udinese
Chi è Andy Diouf
Già a undici anni aveva chiaro il calcio sarebbe stata la sua vita e non aveva più intenzione di tornare indietro. È passato dalle giovanili del Psg, ha esordito con il Rennes e si è affermato a Basilea (con cui ha segnato un super gol alla Fiorentina in Conference League). Tutto quello che c'è da sapere su Diouf:
Muscoli e piedi buoni: alla scoperta di Andy Diouf
Inter, oggi Diouf in Italia
È previsto per oggi, 22 agosto, l'arrivo di Diouf in Italia dopo lo scambio di documenti tra Inter e Lens. Operazione da 25 milioni di euro
Napoli, per Hojlund servono 40-45 milioni
Il punto sul futuro del danese di Gianluca Di Marzio:
Douglas Luiz lascia la Juventus e va al Nottingham
Il centrocampista brasiliano torna in Premier League dopo una sola stagione in cui non è riuscito a imporsi in bianconero. Operazione sulla base di un prestito con obbligo di riscatto intorno ai 32.5 milioni di euro bonus compresi
Douglas Luiz lascia la Juventus e torna in Premier
Colpo Sassuolo: in arrivo Matic
Il club neroverde ha raggiunto l'accordo con il centrocampista 37enne per un anno di contratto con l'opzione di prolungamento per una stagione ulteriore