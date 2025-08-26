Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Al-Hilal su Comuzzo, offerta da 35 milioni alla Fiorentina

Calciomercato

L'Al-Hilal vuole potenziare la difesa e ha offerto 35 milioni di euro alla Fiorentina per il cartellino di Pietro Comuzzo. Ora bisognerà capire la volontà del giocatore, che in Arabia Saudita troverebbe un altro italiano, l'ex allenatore dell'Inter Simone Inzaghi

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

L'Al-Hilal ha offerta 35 milioni di euro per il cartellino di Pietro Comuzzo. Il club saudita vuole potenziare la difesa e vuole regalare a Simone Inzaghi il centrale della Fiorentina. Ora ci sarà da capire quale sarà la volontà del giocatore

Pietro Comuzzo

Pietro Comuzzo

I numeri della sua stagione con la Fiorentina

I numeri di Comuzzo

Nella stagione 2024/25 il classe 2005 è stato un punto fisso della difesa della Fiorentina, tanto da collezionare ben 44 presenze tra tutte le competizioni con la maglia viola. Per lui anche 1 gol, segnato in Serie A contro l'Udinese.

Calciomercato: Altre Notizie

Fiorentina, per Comuzzo l'Al-Hilal offre 35 mln

Calciomercato

L'Al-Hilal vuole potenziare la difesa e ha offerto 35 milioni di euro alla Fiorentina per il...

Roma, Massara a Londra: le news su Sancho e George

Calciomercato

Il direttore sportivo della Roma Massara ha incontrato a Roma l'agente di Jadon Sancho e ora il...

Napoli-Hojlund, si prova a chiudere in giornata

Calciomercato

Il Napoli continua a lavorare per l'acquisto di Rasmus Hojlund dal Manchester United. Il club...

Milan-Harder, lo Sporting aspetta il sostituto

Calciomercato

Dopo la trattativa saltata per Boniface, il Milan si è messo alla ricerca di un nuovo attaccante...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE