Al-Hilal su Comuzzo, offerta da 35 milioni alla Fiorentina

L'Al-Hilal vuole potenziare la difesa e ha offerto 35 milioni di euro alla Fiorentina per il cartellino di Pietro Comuzzo. Ora bisognerà capire la volontà del giocatore, che in Arabia Saudita troverebbe un altro italiano, l'ex allenatore dell'Inter Simone Inzaghi

