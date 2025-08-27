Esplora tutte le offerte Sky
Fiorentina, Comuzzo dice no all'Al Hilal: le news di calciomercato

Calciomercato

E' arrivata la risposta negativa del difensore, dopo l'offerta da 35 milioni di euro alla Fiorentina da parte del club arabo allenato da Simone Inzaghi. Adesso l'Al Hilal dovrebbe virare su altri obiettivi

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI 

Pietro Comuzzo verso il no all'Al Hilal dopo che il club arabo aveva fatto un'offerta da 35 milioni di euro alla Fiorentina. Si attendeva per oggi, mercoledì 27 agosto, la risposta del difensore che è sempre più orientato a rifiutare il trasferimento nella squadra allenata da Simone Inzaghi.

I numeri di Comuzzo

Per il classe 2005 in totale con la maglia della Fiorentina sono 52 le presenze e 1 gol, l'anno scorso, contro l'Udinese. Adesso per l'Al Hilal si aprono nuovi scenari di mercato che dovrebbe virare su altri nomi per la difesa.

