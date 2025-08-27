E' arrivata la risposta negativa del difensore, dopo l'offerta da 35 milioni di euro alla Fiorentina da parte del club arabo allenato da Simone Inzaghi. Adesso l'Al Hilal dovrebbe virare su altri obiettivi
Pietro Comuzzo verso il no all'Al Hilal dopo che il club arabo aveva fatto un'offerta da 35 milioni di euro alla Fiorentina. Si attendeva per oggi, mercoledì 27 agosto, la risposta del difensore che è sempre più orientato a rifiutare il trasferimento nella squadra allenata da Simone Inzaghi.
I numeri di Comuzzo
Per il classe 2005 in totale con la maglia della Fiorentina sono 52 le presenze e 1 gol, l'anno scorso, contro l'Udinese. Adesso per l'Al Hilal si aprono nuovi scenari di mercato che dovrebbe virare su altri nomi per la difesa.