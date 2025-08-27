Si complica la trattativa Harder per il Milan. Il club rossonero stava puntando sul centravanti dello Sporting ma i portoghesi non garantiscono di trovare il sostituto in tempi brevi e l'affare potrebbe dunque saltare. Il Milan quindi tornerebbe su Dusan Vlahovic che resta il preferito di Allegri

