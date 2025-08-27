Esplora tutte le offerte Sky
Si complica la trattativa Harder per il Milan. Il club rossonero stava puntando sul centravanti dello Sporting ma i portoghesi non garantiscono di trovare il sostituto in tempi brevi e l'affare potrebbe dunque saltare. Il Milan quindi tornerebbe su Dusan Vlahovic che resta il preferito di Allegri

L'arrivo di Conrad Harder al Milan è sempre più a rischio. La trattativa, portata avanti negli ultimi giorni, potrebbe saltare perché lo Sporting non garantisce di trovare il sostituto del centravanti in così poco tempo. Questo era lo scoglio principale per dare il via libera e lasciare partire Harder. Il Milan potrebbe dunque decidere di non aspettare più e cambiare obiettivo.

Il Milan può tornare su Vlahovic

Il club rossonero potrebbe dunque tornare su Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, che rimane il profilo preferito di Massimiliano Allegri. Il serbo in maglia bianconera ha totalizzato 146 presenze, 59 gol e 14 assist

