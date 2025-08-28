Esplora tutte le offerte Sky
la presentazione

Luci e ombre d’Arabia: come riparte la nuova stagione della Saudi Pro League

Pier Francesco Monachino

©Getty

Il vento caldo torna a soﬃare dal Golfo: la Saudi Pro League riapre il sipario tra colpi di mercato, rifiuti eccellenti e progetti che sembrano usciti dalla fantascienza. Non più tempesta di firme, ma un’onda che continua a ridisegnare il calcio mondiale. Cristiano Ronaldo resta la stella polare. Inzaghi e Nunez all’Al Hilal sfidano il capocannoniere della Serie A Retegui oltre all’avventura surreale del Neom, il nuovo racconto del deserto è appena cominciato

