Il vento caldo torna a soﬃare dal Golfo: la Saudi Pro League riapre il sipario tra colpi di mercato, rifiuti eccellenti e progetti che sembrano usciti dalla fantascienza. Non più tempesta di firme, ma un’onda che continua a ridisegnare il calcio mondiale. Cristiano Ronaldo resta la stella polare. Inzaghi e Nunez all’Al Hilal sfidano il capocannoniere della Serie A Retegui oltre all’avventura surreale del Neom, il nuovo racconto del deserto è appena cominciato