Milan, Akanji in cima alla lista per la difesa. Le news di calciomercatomilan
Non solo l'attacco, i rossoneri sono pronti a fare un investimento importante anche per un nuovo difensore. Akanji è un'opzione concreta, ma resta da capire la fattibilità dell'operazione
Il Milan valuta anche un investimento in difesa (dopo aver chiuso Nkunku dal Chelsea) in questi ultimi giorni di mercato. Tra i profili sondati la candidatura più forte è quella di Manuel Akanji. I rossoneri, però, devono ancora capire la reale fattibilità dell'operazione.