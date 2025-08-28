Esplora tutte le offerte Sky
Milan, Akanji in cima alla lista per la difesa. Le news di calciomercato

milan

Non solo l'attacco, i rossoneri sono pronti a fare un investimento importante anche per un nuovo difensore. Akanji è un'opzione concreta, ma resta da capire la fattibilità dell'operazione

MILAN, FATTA PER NKUNKU

Il Milan valuta anche un investimento in difesa (dopo aver chiuso Nkunku dal Chelsea) in questi ultimi giorni di mercato. Tra i profili sondati la candidatura più forte è quella di Manuel Akanji. I rossoneri, però, devono ancora capire la reale fattibilità dell'operazione.

