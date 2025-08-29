Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni anche sull'estero. Dal lunedì al venerdì non perdere Calciomercato l'Originale on tour alle ore 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio
Le notizie di venerdì 29 agosto
- Nkunku è arrivato a Milano: oggi le visite mediche
- E ora si spinge per Akanji
- Vardy-Cremonese alle battute finali
- Juventus, Comolli: "Accordo raggiunto con il Nottingham Forrest per Savona"
- "E Vlahovic al 99% resta"
- Ai bianconeri piace Jackson se non dovesse arrivare Kolo Muani
- Inter, Marotta: "L'organico è in linea con le nostre ambizioni"
- Napoli, c'è l'accordo verbale con lo United per Hojlund
- Anche Elmas è in dirittura d'arrivo
- Fiorentina, incontro positivo con il Venezia per Nicolussi Caviglia
- Marsiglia, Longoria: "Rabiot? Ora conta la sincerità"
- Pisa, trattativa con Raul Albiol: proposto un annuale
Milan, iniziate le visite mediche di Nkunku
Il nuovo acquisto del Milan ha iniziato le visite mediche. Più tardi arriverà poi l'idoneità sportiva e nel pomeriggio la firma del contratto a Casa Milan
Milan, fatta per Nkunku dal Chelsea
Trattativa chiusa tra Milan e Chelsea per Christopher Nkunku. Operazione a titolo definitivo da 37 milioni più 5 di bonus. Nella serata di giovedì 28 agosto l'attaccante è arrivato a Milano
Il Pisa conta di chiudere per Raul Albiol
Il Pisa ha fiducia di chiudere il colpo Raul Albiol: si discute sulle condizioni, contratto di un anno con opzione. Classe 1985, difensore spagnolo reduce dall'avventura al Villarreal, ha già giocato in Serie A con la maglia del Napoli per 6 stagioni collezionando complessivamente 236 presenze. Albiol vorrebbe chiudere la carriera proprio in Italia
Raul Albiol potrebbe tornare in Serie A
Beruatto allo Spezia: le ufficialità di Serie B
Da Beruatto ad Augustin Alvarez: tutte gli acquisti e le cessioni di Serie B
Spezia, ufficiale Beruatto dal Pisa
Parma, ufficiale Oristanio
Il Parma ha accolto il centrocampista classe 2002: ufficiale il suo trasferimento in prestito con diritto di riscatto dal Venezia