Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni anche sull'estero. Dal lunedì al venerdì non perdere Calciomercato l'Originale on tour alle ore 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

Milan, iniziate le visite mediche di Nkunku

Il nuovo acquisto del Milan ha iniziato le visite mediche. Più tardi arriverà poi l'idoneità sportiva e nel pomeriggio la firma del contratto a Casa Milan

Milan, fatta per Nkunku dal Chelsea

Trattativa chiusa tra Milan e Chelsea per Christopher Nkunku. Operazione a titolo definitivo da 37 milioni più 5 di bonus. Nella serata di giovedì 28 agosto l'attaccante è arrivato a Milano

Il Pisa conta di chiudere per Raul Albiol

Il Pisa ha fiducia di chiudere il colpo Raul Albiol: si discute sulle condizioni, contratto di un anno con opzione. Classe 1985, difensore spagnolo reduce dall'avventura al Villarreal, ha già giocato in Serie A con la maglia del Napoli per 6 stagioni collezionando complessivamente 236 presenze. Albiol vorrebbe chiudere la carriera proprio in Italia

Raul Albiol potrebbe tornare in Serie A

Raul Albiol potrebbe tornare in Serie A

Beruatto allo Spezia: le ufficialità di Serie B

Da Beruatto ad Augustin Alvarez: tutte gli acquisti e le cessioni di Serie B

Spezia, ufficiale Beruatto dal Pisa

Spezia, ufficiale Beruatto dal Pisa

Parma, ufficiale Oristanio

Il Parma ha accolto il centrocampista classe 2002: ufficiale il suo trasferimento in prestito con diritto di riscatto dal Venezia

Percassi: "Patto con Lookman era cessione estera"

A margine della conferenza stampa di presentazione di Sportiello, l'amministratore delegato...

Luuk De Jong al Porto: presentazione a sorpresa

Dopo la fine del suo contratto con il Psv, Luuk De Jong riparte dal Porto. Il club portoghese ha...

Lookman: "Ho chiesto ufficialmente la cessione"

Comunicato sui social dell'attaccante nigeriano, che rompe definitivamente con l'Atalanta: "Ho...

Udinese, in arrivo Saba Goglichidze dall'Empoli

Nuovo acquisto per l'Udinese in difesa: in arrivo dall'Empoli Saba Goglichidze. Il difensore si...
