Inter, accordo con l'Olympiacos per la cessione di Taremi: il giocatore riflette

Calciomercato

Mehdi Taremi è in uscita dall'Inter e il club nerazzurro ha trovato l'accordo per la sua cessione con l'Olympiacos. L'attaccante riflette e si è preso 24 ore di tempo per decidere. Su di lui anche Panathinaikos e Werder Brema che però non hanno ancora fatto un'offerta all'Inter

L'Inter ha raggiunto un accordo con l'Olympiacos per la cessione di Mehdi Taremi. L'attaccante ex Porto è sulla lista dei partenti dopo una sola stagione in nerazzurro dove ha collezionato 43 presenze, 3 gol e 9 assist. Taremi sta riflettendo sul proprio futuro e ha chiesto 24 ore di tempo per decidere. Su di lui anche Panathinaikos e Werder Brema che però non hanno fatto un'offerta ufficiale all'Inter. 

Fiorentina, incontro con il Venezia per Nicolussi

La Fiorentina vuole Nicolussi Caviglia e nelle prossime ore ha in programma un incontro con il...

Milan-Roma, idea scambio Gimenez-Dovbyk

Idea scambio di attaccanti tra Milan e Roma. Si tratta di Santiago Gimenez e Artem Dovbyk,...

Milan, Akanji in cima alla lista per la difesa

Non solo l'attacco, i rossoneri sono pronti a fare un investimento importante anche per un nuovo...

Milan-Nkunku, è fatta: operazione da 42 milioni

Trattativa chiusa tra Milan e Chelsea per Christopher Nkunku. Operazione a titolo definitivo da...
