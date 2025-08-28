Mehdi Taremi è in uscita dall'Inter e il club nerazzurro ha trovato l'accordo per la sua cessione con l'Olympiacos. L'attaccante riflette e si è preso 24 ore di tempo per decidere. Su di lui anche Panathinaikos e Werder Brema che però non hanno ancora fatto un'offerta all'Inter

L'Inter ha raggiunto un accordo con l'Olympiacos per la cessione di Mehdi Taremi. L'attaccante ex Porto è sulla lista dei partenti dopo una sola stagione in nerazzurro dove ha collezionato 43 presenze, 3 gol e 9 assist. Taremi sta riflettendo sul proprio futuro e ha chiesto 24 ore di tempo per decidere. Su di lui anche Panathinaikos e Werder Brema che però non hanno fatto un'offerta ufficiale all'Inter.