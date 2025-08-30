Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni anche sull'estero
Le notizie di sabato 30 agosto
- Tare: "In attacco non ci fermiamo. Akanji ci piace. Musah? Vediamo"
- Attesa una risposta da Akanji: si valuta anche Foyth
- Mentre Nkunku ha firmato fino al 2030
- Roma, fatta per Tsimikas dal Liverpool
- Elmas a Napoli per visite mediche e firma
- E il Napoli ha blindato Hojlund con il Manchester United: incontro tra società, Conte e agenti
- Su Frattesi il Newcastle: la situazione
- Juventus, si rimodula la proposta per Kolo Muani
Il Bournemouth aspetta la risposta del Milan per Jimenez
Il club inglese e Alex Jimenez sono in attesa di una risposta da parte del Milan dopo l’ultima offerta ricevuta per lo spagnolo. L’offerta del Bournemouth dovrebbe essere un prestito con diritto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate presenze
Milan, un'alternativa ad Akanji è Joe Gomez
Il Milan alla ricerca di un difensore: nel caso in cui non dovesse esserci una risposta positiva su Akanji, il club rossonero valuta anche Joe Gomez del Liverpool
Cremonese, in arrivo Sarmiento
Un altro colpo della Cremonese, arriva Sarmiento: accordo raggiunto con il Brighton, il giocatore potrebbe arrivare in Italia già in serata
Udinese, visite mediche per Zanoli
Fiorentina-Lamptey, previsto oggi scambio di documenti
I viola stanno per chiudere per Tariq Lamptey: in giornata previsto lo scambio di documenti per il difensore del Brighton, poi il terzino ghanese diventerà un nuovo calciatore a disposizione di Pioli
Taremi, Olympiakos in vantaggio sul Lione
Per l'attaccante iraniano dell'Inter ci sono due squadra, l'Olympiakos e il Lione, con i greci in vantaggio
Como, in giornata Diego Carlos in Italia
Il difensore brasiliano classe 1993 arriverà oggi in Italia per iniziare la sua nuova avventura con il Como. L’accordo con il Fenerbahce è un prestito con diritto di riscatto. Ex di Aston Villa e Siviglia, proprio con gli andalusi Diego Carlos -con una rovesciata- provocò l’autogol di Lukaku che fissò sul 3-2 per il Siviglia la finale di Europa League del 2020 con l’Inter