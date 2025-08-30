Esplora tutte le offerte Sky
Calciomercato, ultime news di oggi in diretta

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni anche sull'estero

ACQUISTI E CESSIONI: IL TABELLONE

Le notizie di sabato 30 agosto

Il Bournemouth aspetta la risposta del Milan per Jimenez

Il club inglese e Alex Jimenez sono in attesa di una risposta da parte del Milan dopo l’ultima offerta ricevuta per lo spagnolo. L’offerta del Bournemouth dovrebbe essere un prestito con diritto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate presenze

Milan, un'alternativa ad Akanji è Joe Gomez

Il Milan alla ricerca di un difensore: nel caso in cui non dovesse esserci una risposta positiva su Akanji, il club rossonero valuta anche Joe Gomez del Liverpool

Cremonese, in arrivo Sarmiento

Un altro colpo della Cremonese, arriva Sarmiento: accordo raggiunto con il Brighton, il giocatore potrebbe arrivare in Italia già in serata

Udinese, visite mediche per Zanoli

Fiorentina-Lamptey, previsto oggi scambio di documenti

I viola stanno per chiudere per Tariq Lamptey: in giornata previsto lo scambio di documenti per il difensore del Brighton, poi il terzino ghanese diventerà un nuovo calciatore a disposizione di Pioli

Taremi, Olympiakos in vantaggio sul Lione

Per l'attaccante iraniano dell'Inter ci sono due squadra, l'Olympiakos e il Lione, con i greci in vantaggio 

Como, in giornata Diego Carlos in Italia

Il difensore brasiliano classe 1993 arriverà oggi in Italia per iniziare la sua nuova avventura con il Como. L’accordo con il Fenerbahce è un prestito con diritto di riscatto. Ex di Aston Villa e Siviglia, proprio con gli andalusi Diego Carlos -con una rovesciata- provocò l’autogol di Lukaku che fissò sul 3-2 per il Siviglia la finale di Europa League del 2020 con l’Inter

Percassi: "Patto con Lookman era cessione estera"

A margine della conferenza stampa di presentazione di Sportiello, l'amministratore delegato...

Luuk De Jong al Porto: presentazione a sorpresa

Dopo la fine del suo contratto con il Psv, Luuk De Jong riparte dal Porto. Il club portoghese ha...

Lookman: "Ho chiesto ufficialmente la cessione"

Comunicato sui social dell'attaccante nigeriano, che rompe definitivamente con l'Atalanta: "Ho...

Udinese, in arrivo Saba Goglichidze dall'Empoli

Nuovo acquisto per l'Udinese in difesa: in arrivo dall'Empoli Saba Goglichidze. Il difensore si...
