In chiusura il passaggio dell'attaccante iraniano all'Olympiacos. Trovato l'accordo anche con il giocatore, ora mancano solo le firme
L'Inter si prepara a salutare Mehdi Taremi. È sempre più vicina la cessione a titolo definitivo dell'attaccante iraniano all'Olympiacos. Nonostante i sondaggi di altri club (tra cui anche il Panathinaikos e il Lione), il giocatore sta trovando l'intesa totale con i biancorossi e mancano ora solo le firme sul contratto. Operazione da 10 milioni di euro tra costo del trasferimento e ingaggio risparmiato per l'iraniano.
I numeri di Taremi all'Inter
Una stagione complicata quella dell'iraniano in nerazzurro. 3 gol e 9 assist in 43 partite tra tutte le competizioni per l'ex Porto. Il giocatore non ha preso parte al Mondiale per Club con l'Inter, per esser stato fermato a Teheran dopo gli attacchi dell'aviazione israeliana durante la guerra Israele-Iran.