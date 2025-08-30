L'Inter si prepara a salutare Mehdi Taremi. È sempre più vicina la cessione a titolo definitivo dell'attaccante iraniano all'Olympiacos. Nonostante i sondaggi di altri club (tra cui anche il Panathinaikos e il Lione), il giocatore sta trovando l'intesa totale con i biancorossi e mancano ora solo le firme sul contratto. Operazione da 10 milioni di euro tra costo del trasferimento e ingaggio risparmiato per l'iraniano.