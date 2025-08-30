Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milan, si lavora per un difensore: Joe Gomez e Foyth sono le alternative ad Akanji

Calciomercato

I rossoneri stanno lavorando per regalare un rinforzo in difesa ad Allegri e stanno provando ad arrivare a Manuel Akanji, che però non ha ancora aperto al trasferimento. Qualora non dovessero arrivare risposte positive dal calciatore svizzero, le alternative sono Foyth e Joe Gomez

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

Il Milan vuole regalare a Massimiliano Allegri un rinforzo in difesa. I rossoneri stanno lavorando per arrivare a Manuel Akanji, difensore classe 1995 di proprietà del Manchester City. Quest'ultimo non ha ancora aperto al club italiano, motivo per il quale si stanno valutando anche altre alternative qualora non dovessero arrivare risposte positive. Oltre a Juan Foyth del Villarreal, un altro nome valutato è quello di Joe Gomez. Il difensore centrale classe 1997 ha da poco iniziato la sua decima stagione con i Reds.

Calciomercato: Altre Notizie

Milan, Joe Gomez e Foyth le alternative ad Akanji

Calciomercato

I rossoneri stanno lavorando per regalare un rinforzo in difesa ad Allegri e stanno provando ad...

Calciomercato, le news di oggi in diretta

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Pronti 15 mln per Akanji ma lui al momento no apre

Calciomercato

I rossoneri hanno fatto la prima offerta per Manuel Akanji, difensore centrale...

Accordo Napoli-Hojlund a 6 mln più 44 di obbligo

napoli

Incontro tra il club azzurro e l'entourage del giocatore, dove era presente anche Antonio Conte:...

Juve-Kolo Muani: si valuta un cambio di formula

calciomercato

Per l'attaccante francese i bianconeri stanno lavorando con il Paris Saint-Germain per un cambio...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE