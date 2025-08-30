I rossoneri stanno lavorando per regalare un rinforzo in difesa ad Allegri e stanno provando ad arrivare a Manuel Akanji, che però non ha ancora aperto al trasferimento. Qualora non dovessero arrivare risposte positive dal calciatore svizzero, le alternative sono Foyth e Joe Gomez

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE