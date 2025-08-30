I rossoneri stanno lavorando per regalare un rinforzo in difesa ad Allegri e stanno provando ad arrivare a Manuel Akanji, che però non ha ancora aperto al trasferimento. Qualora non dovessero arrivare risposte positive dal calciatore svizzero, le alternative sono Foyth e Joe Gomez
Il Milan vuole regalare a Massimiliano Allegri un rinforzo in difesa. I rossoneri stanno lavorando per arrivare a Manuel Akanji, difensore classe 1995 di proprietà del Manchester City. Quest'ultimo non ha ancora aperto al club italiano, motivo per il quale si stanno valutando anche altre alternative qualora non dovessero arrivare risposte positive. Oltre a Juan Foyth del Villarreal, un altro nome valutato è quello di Joe Gomez. Il difensore centrale classe 1997 ha da poco iniziato la sua decima stagione con i Reds.