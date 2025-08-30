Il Milan continua a lavorare e insiste per riportare in Italia Adrien Rabiot. Il club rossonero sta cercando di capire quelli che potrebbe essere i costi dell'operazione tra costo del cartellino, ingaggio e commissioni

Manca poco al termine del calciomercato e il Milan continua a insistere per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, a seguito della lite con Rowe, potrebbe essere venduto dal Marsiglia e il club rossonero sta facendo delle valutazioni sui costi dell'operazione, tra cartellino e commissioni. Massimiliano Allegri spinge per averlo e il Milan sta intensificando i contatti con l'entourage del giocatore.