Il Milan continua a lavorare e insiste per riportare in Italia Adrien Rabiot. Il club rossonero sta cercando di capire quelli che potrebbe essere i costi dell'operazione tra costo del cartellino, ingaggio e commissioni

Manca poco al termine del calciomercato e il Milan continua a insistere per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, a seguito della lite con Rowe, potrebbe essere venduto dal Marsiglia e il club rossonero sta facendo delle valutazioni sui costi dell'operazione, tra cartellino e commissioni. Massimiliano Allegri spinge per averlo e il Milan sta intensificando i contatti con l'entourage del giocatore.

De Zerbi: "Ho consigliato a Rabiot di scusarsi"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Lione, l'allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi è tornato a parlare della situazione di Rabiot: "Gli ho dato un solo consiglio e gliel'ho ripetuto: andare dal presidente e scusarsi per quello che è successo a Rennes".

