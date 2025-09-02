Donnarumma &Co: com'è andato il mercato all'estero

Anche l'Arsenal ha speso, eccome, e se il colpo più caro è stato Zubimendi per il centrocampo (70), sono di sicuro il trequartista Eze dal Palace (69 milioni) e il nuovo bomber Gyökeres (per 65) ad accendere le speranze gunners, che hanno preso sul gong anche il centrale Hincapié dal Leverkusen. Anche il Chelsea si è mosso soprattutto in attacco: tra pre e post Mondiale per Club sono arrivati Joao Pedro dal Brighton, Delap dall'Ipswich, Gittens (ala) dal Dortmund, Garnacho (ala) dallo United e anche il talentino brasiliano 18enne Estevao, lui già bloccato diversi mesi fa.

Capitolo Manchester United: Sesko è il big per l'attacco (76 milioni), ma anche Mbeumo e Cunha (altri 75 milioni circa a testa) hanno rinforzato il reparto offensivo, così come il Tottenham ha puntato le sue fiches in zona gol per Kolo Muani, oltre a Xavi Simmons come erede di Son, 60 milioni per Kudus dal West Ham e 35 per la punta ventenne ex Bayern Monaco Tel.