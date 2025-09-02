Donnarumma &Co: com'è andato il mercato all'estero

Calciomercato in Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1: i migliori acquistiIL RIASSUNTO
Introduzione
In Premier è stata l'estate delle punte: Gyökeres all'Arsenal, Joao Pedro-Delap (e non solo) al Chelsea, Isak al Liverpool, Sesko allo United e Kolo Muani al Tottenham: delle big six solo il City non ha comprato un attaccante centrale, ma Pep Guardiola si è rifatto col colpo nella zona opposta del campo: Gigio Donnarumma. In generale è stato il Liverpool a dominare l'estate con colpi pazzeschi tra cui Wirtz (sopra i cento milioni) e Ekitiké (di poco sotto i cento). Rivoluzione Atletico, pochi movimenti in casa Barcellona, il Leverkusen ne ha comprati quattordici e… Cosa è successo tra Arabia, Turchia e America?
Quello che devi sapere
Capitolo Premier: City, ecco Donnarumma
È stato sicuramente uno dei colpi di scena del mercato estivo e uno dei colpi più importanti dell'ultimo giorno di mercato, quello del gong, quello delle sorprese. Il Psg è fresco di Champions League appena vinta, anzi di triplete, con Donnarumma autore di parate su parate decisive nel cammino europeo; poi la rottura, inaspettata: il Paris prende Chevalier e un top player della porta come Gigio si ritrova clamorosamente senza una squadra che punti su di lui. Alla fine se lo assicura un City che ha iniziato male la stagione ed è reduce da un altro ko in Premier. Non l'unico acquisto, ovviamente, per la corte di Guardiola: dal Milan è arrivato Reijnders per 55 milioni, il colpo più costoso della sessione. Poi - tra gli altri - Ait-Nouri per la fascia e Cherki in attacco.
Liverpool polverizza record
Un'altra telenovela dell'estate, ma sull'asse Liverpool-Newcastle, anche questa risolta nel giorno che lì chiamano deadline day: Alexander Isak alla fine è diventato un giocatore dei reds, proprio sul gong, e per la bellezza 144 milioni di euro, cioè in assoluto l'acquisto più costoso della storia della Premier League. E dire che in casa Liverpool (campione in carica, ricordiamo) erano già arrivati Wirtz per 125 milioni ed Ekitiké per altri 95. Cifre monstre che, al confronto, i milioni per Kerkez (46), Frimpong (40) e quelli per l'azzurro Leoni (31) sembrano un niente. Totale di quasi 500 milioni per i cartellini!
Il mercato degli attaccanti
Anche l'Arsenal ha speso, eccome, e se il colpo più caro è stato Zubimendi per il centrocampo (70), sono di sicuro il trequartista Eze dal Palace (69 milioni) e il nuovo bomber Gyökeres (per 65) ad accendere le speranze gunners, che hanno preso sul gong anche il centrale Hincapié dal Leverkusen. Anche il Chelsea si è mosso soprattutto in attacco: tra pre e post Mondiale per Club sono arrivati Joao Pedro dal Brighton, Delap dall'Ipswich, Gittens (ala) dal Dortmund, Garnacho (ala) dallo United e anche il talentino brasiliano 18enne Estevao, lui già bloccato diversi mesi fa.
Capitolo Manchester United: Sesko è il big per l'attacco (76 milioni), ma anche Mbeumo e Cunha (altri 75 milioni circa a testa) hanno rinforzato il reparto offensivo, così come il Tottenham ha puntato le sue fiches in zona gol per Kolo Muani, oltre a Xavi Simmons come erede di Son, 60 milioni per Kudus dal West Ham e 35 per la punta ventenne ex Bayern Monaco Tel.
Gli altri colpi top in Premier
Attaccanti, dicevamo. Con i 150 milioni circa incassati per Isak, il Newcastle ha avuto la possibilità di metterne sul piatto 85 per Nick Woltemade, seconda punta dello Stoccarda, 23 anni, quattordici gol all'attivo in carriera in Bundes e una valutazione di mercato di 30 milioni (cioè un terzo di quanto è stato pagato). Ma la vera punta - presa proprio il primo di settembre - è Yoane Wissa, pagato quasi 58 milioni al Brentford; poi Elanga, Jacob Ramsey e Thiaw dal Milan completano un mercato da quasi 300 milioni in cartellini per i magpies.
Anche l'Aston Villa ha comprato in attacco: Guessand dal Nizza per 30 milioni e il prestito di Sancho, a lungo seguito dalla Roma. Tanti, poi, i colpi dalla A: il Nottingham Forest, per esempio, ha speso 42 milioni per Ndoye del Bologna e preso in prestito Douglas Luiz dalla Juve.
Capitolo Liga: l'ex Juve Huijsen al Real per 62 milioni
Dopo aver comprato Mbappé l'estate scorsa, il nuovo Real di Xabi Alonso ha ritoccato poco in attacco e ha comprato soprattutto in difesa: l'ex Juve Huijsen - via Bournemouth - è stato pagato 62,5 milioni di euro, mentre il terzino sinistro spagnolo Carreras è costato 50 milioni, dritti nelle casse del Benfica. Quel che è certo è che il nuovo galactico in città è il terzino della fascia opposta: Alexander-Arnold, finalmente blancos dopo una vita al Liverpool. Ah, da non dimenticare i 45 milioni in prospettiva per Franco Mastantuono, fantasista diciottenne ex River.
Rivoluzione Atletico, pochi colpi in casa Barça
Ci sono anche gli ex Juve, Napoli e Atalanta Nico Gonzalez, Raspadori e Ruggeri (32 milioni di riscatto, 22 e 17) tra gli undici colpi con cui l'Atletico ha rivoluzionato la squadra. L'ala d'attacco Baena e il centrale di difesa Hancko - per 42 e 26 milioni - sono stati i due più costosi, e attenzione anche a quel Thiago Almada, argentino da anni nel mirino delle big europee, finalmente sbarcato nel vecchio continente. In partenza tanti volti noti dei colchoneros: da De Paul a Saul, da Witsel ad Azpilicueta, da Angel Correa a Samuel Lino.
Poco o nulla, invece, in casa Barcellona: 25 milioni per il nuovo portiere Joan Garcia, poi Rashford in prestito dallo United. Stop. Al Siviglia è arrivato l'ex Udinese Alexis Sanchez, el niño maravilla.
Capitolo Bundes: il Bayern compra dalla Premier
70 milioni per Luis Diaz, finiti nelle casse di un Liverpool che ha dominato il mercato, poi anche Nico Jackson dal Chelsea sul gong del mercato: sono stati loro due i colpi top del Bayern, insieme al centrale difensivo Tah prelevato dal Leverkusen.
È stato invece una sorta di ritorno al futuro il mercato del Dortmund che - perso Jude Bellingham due estati fa - ha comprato il fratello Jobe Bellingham, anche lui centrocampista, per 30 milioni dal neopromosso Sunderland. Non solo: dentro anche Fabio Silva (attaccante portoghese a lungo nel mirino della Roma), il centrocampista Chukwuemeka dal Chelsea e il terzino Yan Couto dal City.
Il Leverkusen ne compra 14, e Boniface va al Werder
Tanti, invece, i colpi del Leverkusen che ha appena esonerato Ten Hag (il prescelto come sostituto di Xabi Alonso) dopo appena tre mesi di lavoro e dopo appena due giornate di campionato, complice un complesso inizio di stagione. Sono partiti Wirtz, Frimpong e Boniface (a un passo dal Milan e poi alla fine andato al Werder), tutti tra i protagonisti della Bundes 2024, e sono arrivati ben quattordici (14!) giocatori. Su tutti, da segnalare il centrale Quansah dal Liverpool (42 milioni), il trequartista Tillman dal Psv (35) e l'ala Ben Seghir dal Monaco (32).
Detto ciò, sono ovviamene state le cessioni ad aver movimentato il mercato tedesco: Wirtz dal Leverkusen al Liverpool per 125 milioni, appunto, ma anche Ekitiké (dall'Eintracht al Liverpool per 95), Woltemade (dallo Stoccarda al Newcastle per 85) e Sesko (dal Lipsia allo United per 76).
Capitolo Ligue 1: adieu Donnarumma, ecco Chevalier
Come migliorare una squadra già perfetta e fresca di un triplete da applausi? Il Psg ha pensato bene di farlo partendo dalla porta e sostituendo un campionissimo come Gigio Donnarumma con Chevalier (40 milioni) dopo dei lunghi giorni di mercato infuocato. L'unico altro colpo dell'estate è stato il difensore centrale ex Bournemouth Zabarnyi per 63 milioni.
L'OM ha speso invece 30 milioni per l'ala brasiliana del Feyenoord Paixao, poi ha comprato Pavard dall'Inter, Weah dalla Juventus e Emerson Palmieri, finendo poi per cedere inevitabilmente Rabiot e Rowe a Milan e Bologna per il caso della rissa nello spogliatoio.
Retegui al top in Arabia: Theo vola da Inzaghi. In America e Turchia…
E fuori dall'Europa? Nella Saudi Pro League è stato il solito mercato da fuochi d'artificio. Nel campionato dove è rimasto e continuerà a giocare anche CR7 (a lungo a rischio partenza) il colpo top è stato capocannoniere dell'ultima Serie A Retegui, finito all'Al-Qadsiah per circa 70 milioni di euro. Impossibile, poi, dimenticarsi nell'elenco di Darwin Nuñez e Theo Hernandez finiti nell'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Joao Felix, Coman e Iñigo Martinez hanno invece firmato con l'Al-Nassr di Ronaldo, mentre Lacazette ha scelto il progetto nel NEOM (una squadra addirittura neopromossa).
Non sono mancati trasferimenti di big anche in altre nazioni lontane al calcio europeo: nella Mls americana sono sbarcati l'ex Tottenham Son (Los Angeles FC), De Paul (a Miami con Messi) e Thomas Müller (a Vancouver), mentre in Turchia ci è rimasto definitivamente Osimhen, ora un giocatore al cento per cento del Galatasaray, che ha preso pure Leroy Sané, mentre al Fenerbahce ci sono finiti l'ex Real Asensio e John Duran, uno pagato ben 77 milioni di euro appena sei mesi fa dagli arabi dell'Al-Nassr.