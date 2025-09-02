Gian Piero Gasperini, in un'intervista al canale ufficiale della Roma, ha parlato del calciomercato appena concluso: "Avevamo la voglia e la necessità di fare qualche operazione, ma per quanto riguarda me, pur con una società disponibile, le operazioni che c'erano all'ultimo momento non avrebbero portato un vantaggio tecnico. Per me è indubbio che la priorità fosse l'attacco ed erano state individuate delle figure favorevoli per il mio modo di fare calcio, ma non sempre il mercato ti permette di arrivare a quello che vuoi. Ci riproveremo con più tranquillità a gennaio. Si è operato in linea con le motivazioni per cui io e la proprietà siamo allineati. Dobbiamo partire da quello che abbiamo e quindi recupereremo giocatori come Dovbyk, Baldanzi e Pellegrini. Sono arrivati due ragazzi nuovi in difesa, è arrivato Wesley a destra a coprire un ruolo che l'anno scorso spesso era coperto da Soulé, che sto cercando di far giocare in modo più offensivo. È arrivato El Aynaoui a coprire Paredes e Gourna-Douath, ho preferito un centrocampista in meno per un attaccante in più. È il mio modo di interpretare il calcio che mi ha portato ad avere buoni risultati. Davanti sono arrivati Ferguson e Bailey a sostituire Shomurodov e Saelemaekers. È il reparto più complicato e richiede più attenzioni e più investimenti. Non nego che avrei voluto una maggiore presenza e di raggiungere quei giocatori che avevamo individuato".