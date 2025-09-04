Nkunku: "Voglio essere la miglior versione di me stesso"milan
Giornata di presentazioni in casa Milan con i due nuovi acquisti Christopher Nkunku e David Odogu che hanno parlato in conferenza stampa. "Leao è un grande, spero di fare bene con lui", ha detto l'attaccante francese. Prime parole anche per il difensore tedesco: "Voglio dimostrare di essere pronto a fare il titolare nonostante la giovane età"
Due degli ultimi acquisti estivi del Milan, Christopher Nkunku e David Odogu, stati presentati questo giovedì in conferenza stampa. "Mi piace giocare da trequartista, poi dipende dal sistema di gioco e da come viene interpretato - ha spiegato l'attaccante prelevato da Chelsea (operazione da 37 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita) - Non vedo l'ora di iniziare, di conoscere e adattarmi ai nuovi compagni di squadra. Mi sento bene, ho fatto i primi allenamenti con la squadra in questi giorni, mi farò trovare pronto per la prossima partita. Al Chelsea era tutto perfetto, poi mi sono fatto male e sono stato fuori a lungo, il secondo anno ero a disposizione ma alla fine il mister ha deciso diversamente. L'esultanza coi palloncini? Non so quanti me ne serviranno quest'anno. Cercherò di fare il meglio per la squadra, poi i gol vedremo quanti ne arriveranno. Leao? Ho delle caratteristiche simili a quelle di Rafa ma l'importante è creare delle connessioni con tutti i compagni. Rafa è un ottimo calciatore, ho già visto quello di cui è capace, spero di poter giocare bene insieme. Ho parlato con Allegri prima di firmare, ho avuto una buona impressione. Voglio essere la miglior versione di me stesso e dare il meglio per la squadra. Al Milan mi piaceva vedere Ronaldinho e Kakà, ho parlato con Thiago Silva della società, il Milan è la miglior squadra d'Italia. Non ho parlato con nessuno dell'Inter, quando il Milan mi ha chiamato non ci ho pensato due volte e sono venuto qua. Il mio obiettivo è migliorarmi e vincere trofei, questa è la mia mentalità".
Odogu: "Posso fare il titolare, sono pronto"
"Sono un difensore centrale, sono molto aggressivo e voglio fare qualsiasi cosa per difendere la mia porta". Si è descritto così il 19enne tedesco David Odogu: "Il primo ricordo che ho del Milan è Paolo Maldini, è una grande leggenda ed è stato uno dei difensori più forti di sempre. Poi ci sono altre leggende come Gullit, Nesta e Baresi. Ho saputo del Milan 24 ore prima della fine del mercato, sono contento che si sia trovato l'accordo. Voglio diventare un titolare di questa squadra, voglio dimostrare di essere pronto nonostante la giovane età, non avrei firmato se non mi fossi sentito pronto. Al Milan c'è tutto per lavorare al meglio e migliorarsi. Qui ci sono delle aspettative alte ma so gestire la pressione. Mi farò sentire pronto per qualsiasi richiesta dell'allenatore, mi ha già spiegato tante cose e sono contento di averlo come allenatore, posso giocare in qualsiasi ruolo della difesa. Maignan è uno dei portieri più forti, sono contento di averlo come capitano e non vedo l'ora di ricevere i suoi consigli. Voglio ottenere il massimo da questa stagione".