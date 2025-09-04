Due degli ultimi acquisti estivi del Milan, Christopher Nkunku e David Odogu, stati presentati questo giovedì in conferenza stampa. "Mi piace giocare da trequartista, poi dipende dal sistema di gioco e da come viene interpretato - ha spiegato l'attaccante prelevato da Chelsea (operazione da 37 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita) - Non vedo l'ora di iniziare, di conoscere e adattarmi ai nuovi compagni di squadra. Mi sento bene, ho fatto i primi allenamenti con la squadra in questi giorni, mi farò trovare pronto per la prossima partita. Al Chelsea era tutto perfetto, poi mi sono fatto male e sono stato fuori a lungo, il secondo anno ero a disposizione ma alla fine il mister ha deciso diversamente. L'esultanza coi palloncini? Non so quanti me ne serviranno quest'anno. Cercherò di fare il meglio per la squadra, poi i gol vedremo quanti ne arriveranno. Leao? Ho delle caratteristiche simili a quelle di Rafa ma l'importante è creare delle connessioni con tutti i compagni. Rafa è un ottimo calciatore, ho già visto quello di cui è capace, spero di poter giocare bene insieme. Ho parlato con Allegri prima di firmare, ho avuto una buona impressione. Voglio essere la miglior versione di me stesso e dare il meglio per la squadra. Al Milan mi piaceva vedere Ronaldinho e Kakà, ho parlato con Thiago Silva della società, il Milan è la miglior squadra d'Italia. Non ho parlato con nessuno dell'Inter, quando il Milan mi ha chiamato non ci ho pensato due volte e sono venuto qua. Il mio obiettivo è migliorarmi e vincere trofei, questa è la mia mentalità".