L'ex attaccante inizia la sua avventura da allenatore sulla panchina del Montenegro, l'annuncio è atteso nella giornata di venerdì. Nel 2022 Vucinic aveva già fatto parte dello staff tecnico della nazionale del suo paese, ora ne assumerà la guida

Mirko Vucinic è il nuovo CT del Montenegro. L'annuncio è atteso nella giornata di venerdì 19 settembre, con l'ex attaccante che assumerà ufficialmente la guida della nazionale. Nel gennaio 2022 Vucinic era tornato nel mondo del calcio entrando a far parte dello staff tecnico proprio della nazionale montenegrina. Ora per l'ex Lecce, Roma e Juve ci sarà la prima esperienza da commissario tecnico.

L'esordio contro le Isole Faroe Il primo impegno sarà nella sosta di ottobre contro le Isole Faroe, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali. Il Montenegro è nel gruppo L con Croazia, Repubblica Ceca, Isole Faroe e Gibilterra e occupa la quarta posizione con 6 punti. Vucinic potrà avere a disposizione anche dei calciatori che giocano in Serie A come Krstovic, Adzic e Marusic.