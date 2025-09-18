L'ex attaccante inizia la sua avventura da allenatore sulla panchina del Montenegro, l'annuncio è atteso nella giornata di venerdì. Nel 2022 Vucinic aveva già fatto parte dello staff tecnico della nazionale del suo paese, ora ne assumerà la guida
Mirko Vucinic è il nuovo CT del Montenegro. L'annuncio è atteso nella giornata di venerdì 19 settembre, con l'ex attaccante che assumerà ufficialmente la guida della nazionale. Nel gennaio 2022 Vucinic era tornato nel mondo del calcio entrando a far parte dello staff tecnico proprio della nazionale montenegrina. Ora per l'ex Lecce, Roma e Juve ci sarà la prima esperienza da commissario tecnico.
L'esordio contro le Isole Faroe
Il primo impegno sarà nella sosta di ottobre contro le Isole Faroe, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali. Il Montenegro è nel gruppo L con Croazia, Repubblica Ceca, Isole Faroe e Gibilterra e occupa la quarta posizione con 6 punti. Vucinic potrà avere a disposizione anche dei calciatori che giocano in Serie A come Krstovic, Adzic e Marusic.
Più di 300 presenze in Serie A
La carriera di Vucinic da calciatore si è svolta principalmente in Italia. Arrivato a Lecce nell'estate 2000, l'ex attaccante ha vestito per 6 anni la maglia del club salentino con il quale si è messo in luce. Nell'agosto 2006 è stato acquistato dalla Roma, club con cui è rimasto 5 anni prima di trasferirsi alla Juventus. In totale Vucinic ha giocato 305 partite in Serie A, impreziosite da 96 gol e 51 assist; se consideriamo tutte le competizioni, sono 417 le presenze con club italiani.