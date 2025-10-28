Spalletti ha dato disponibilità e apertura ad accettare l'offerta dei bianconeri,che offrono un contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League. Ci sono dei dettagli da sistemare, a cominciare dalla durata dell'eventuale rinnovo (Spalletti vorrebbe 2 anni nel caso) e all'aspetto economico