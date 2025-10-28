Juventus-Spalletti, si tratta: le news sul nuovo allenatore
La trattativa tra la Juventus e Luciano Spalletti entra nel vivo. Ieri i primi contatti, subito dopo l'esonero di Igor Tudor, oggi il possibile incontro. L'ex ct ha aperto ai bianconeri, anche alla proposta di un contratto fino a giugno 2026 con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League. La prima alternativa resta Roberto Mancini, più defilato Raffaele Palladino. La giornata in tempo reale su Sky Sport 24 e qui attraverso il nostro liveblog
Caressa: "La Juve non dimentichi il suo Dna"
Un estratto dell'intervento di Fabio Caressa ieri a Sky Sport 24 (qui sotto il video completo): "E’ sorprendente che la Juve mandi via un allenatore due giorni prima di una partita. Qualcosa forse è accaduto in queste ore, sicuramente l’indecisione di Tudor mostrata durante la partita contro la Lazio ha influenzato la decisione della società, così come il suo malessere manifestato negli ultimi giorni dallo stesso allenatore croato (vedi frasi su Fabregas che in realtà erano rivolte ad altri…). Va bene il cambiamento, ma quando si inizia un cammino bisogna sapere dove si vuole andare. Ricordandosi sempre del proprio Dna, che non deve essere un’ancora ma nemmeno una radice strappata da una pianta... "
Buffon: "Spalletti è la persona giusta"
Intervenuto ieri a Sky a margine di un evento a napoli, Gianluigi Buffon ha detto la sua sulla trattativa fra la Juventus e Luciano Spalletti: "È il profilo giusto per tutte le grandi squadre che vogliono continuare ad avere delle ambizioni". Nel video l'intervista completa
Le prime pagine dei giornali
Quelli sportivi aprono tutti con Luciano Spalletti e con la notizia dell'incontro di oggi:
- Sulla Gazzetta si sottolineano due aspetti: la trasformazione della Juventus recente in una società mangiaallenatori e il miliardo di euro bruciato negli ultimi otto anni (argomenti chiaramente colegati
- Su Tuttosport i perché della scelta di Spalletti, con l'editoriale del direttore Vaciago che ammonisce: "Non è solo questione di allenatore". Argomento toccato ieri a Sky anche da Gianfranco Teotino
- Ancora più sbilanciato il Corspost, secondo cui Spalletti è pronto a dire sì e la firma potrebbe arrivare già oggi
Spalletti ha rifiutato proposte dall'estero
Spalletti, come raccontato da Gianluca Di Marzio, ha una grande voglia di tornare in panchina. L'ex ct ha rifiutato alcune proposte estere, dal Fenerbahce, dal Qatar e dal Nottingham Forest. In cima alle preferenze dell'allenatore di Certaldo il ritorno in Serie A
Spalletti, a giugno l'esonero dalla Nazionale
Luciano Spalletti è fermo dallo scorso giugno, quando è stato esonerato dal presidente Figc dopo il pesante ko in Norvegia che ha messo a serio rischio, ancora una volta, la partecipazione dell'Italia al Mondiale. L'allenatore annuncò la decisione del presidente federale in conferenza stampa, alla vigilia della partita con la Moldavia, l'ultima in azzurro per l'allenatore di Certaldo prima di essere rimpiazzato da Gennaro Gattuso
Oggi nessuna conferenza stampa pre Udinese
Domani la Juventus affronterà l'Udinese, come detto con Brambilla in panchina. Ma l'allenatore ad interim, nonostante sia giorno di vigilia, non parlerà in conferenza stampa
La Juve vuole il nuovo allenatore a Cremona
Domani contro l'Udinese ci sarà Massimo Brambilla, allenatore dalla Juve NextGen. Il club bianconero punta a chiudere per il sostituto di Tudor nelle prossime ore, per averlo già in panchina a Cremona sabato 1 novembre per la 10^ giornata di Serie A
I dettagli della proposta della Juve a Spalletti
Spalletti ha dato disponibilità e apertura ad accettare l'offerta dei bianconeri,che offrono un contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League. Ci sono dei dettagli da sistemare, a cominciare dalla durata dell'eventuale rinnovo (Spalletti vorrebbe 2 anni nel caso) e all'aspetto economico
Spalletti-Juve, si tratta: cosa sappiamo fin qui
Dopo l'esonero di Tudor, la trattativa tra Luciano Spalletti e la Juventus è entrata nel vivo. Primi contatti nella giornata di ieri, oggi possibile incontro tra le parti