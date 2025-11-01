Nella giornata di venerdì, dopo un incontro con il nuovo ds Lopez, era stata confermata la fiducia all'allenatore francese e si era deciso di proseguire insieme. Tuttavia nella notte ci sono state ulteriori riflessioni che hanno portato a una separazione immediata e consensuale tra le parti. La squadra sarà guidata da Roberto Murgita e Mimmo Criscito nella trasferta di lunedì con il Sassuolo. Si valutano i nomi di De Rossi, Vanoli e Gotti per il futuro