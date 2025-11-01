Nella giornata di venerdì, dopo un incontro con il nuovo ds Lopez, era stata confermata la fiducia all'allenatore francese e si era deciso di proseguire insieme. Tuttavia nella notte ci sono state ulteriori riflessioni che hanno portato a una separazione immediata e consensuale tra le parti. La squadra sarà guidata da Roberto Murgita e Mimmo Criscito nella trasferta di lunedì con il Sassuolo. Si valutano i nomi di De Rossi, Vanoli e Gotti per il futuro
È addio tra Patrick Vieira e il Genoa. Nella giornata di venerdì era stata confermata la fiducia all'allenatore francese a seguito dell'incontro con il nuovo ds Lopez, con le parti che avevano deciso di proseguire insieme almeno fino alla partita di lunedì contro il Sassuolo. Nella notte, però, ci sono state ulteriori riflessioni che hanno portato a una separazione immediata e consensuale tra le parti. Nella gara del Mapei Stadium in programma lunedì alle 18.30, sulla panchina della prima squadra ci sarà Roberto Murgita (storico collaboratore tecnico del club) coadiuvato da Mimmo Criscito, ex capitano della prima squadra che attualmente allena l'Under 17.
Il comunicato del Genoa
Il comunicato ufficiale del club: "Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale. La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito".
I primi nomi per il prossimo allenatore
Detto che nella partita di lunedì a Reggio Emilia ci sarà Criscito in panchina, la società sta iniziando a fare valutazioni sui profili che potrebbero prendere il posto di Vieira. I primi nomi sono quelli di Daniele De Rossi, Paolo Vanoli e Luca Gotti.