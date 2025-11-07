Genoa, la presentazione di De Rossi LIVE

Il nuovo allenatore rossoblù si presenta in conferenza stampa. Ieri per l'ex romanista primo allenamento a Pegli, domenica il primo match contro la Fiorentina, anche se De Rossi sarà squalificato e seguirà la sfida con i viola dalla tribuna. Prime parole da dirigente del Genoa, oggi, anche per il nuovo ds Diego Lopez. Qui il liveblog per seguire la presentazione di Daniele De Rossi
Debutterà contro la Fiorentina, che Genoa vuole già vedere?
"Se avessi potuto scegliere la squadra da non affrontare al debutto sarebbe stata la Fiorentina. Ha dei giocatori feriti in questo momento, ma anche noi siamo una squadra forte. Voglio vedere il Genoa che ho visto tante volte quando sono venuto a giocare qui. Se lo stadio sarà pieno sarò felice. Questi ragazzi hanno grande voglia, sono in condizioni fisiche eccezionali e di questo ringrazio Vieira per il lavoro fatto. Sarà un Genoa che ci farà ben sperare per il futuro".
Quanto dovrà adattare le sue idee a questa squadra: il 3-5-2 può essere un'idea di base?
"Gli allenatori devono adattare le loro idee in base al materiale che hanno a disposizione. Bisogna anche sapere dove sei, rapportarti anche al Dna della società e questa è una che ne ha da vendere. Si gioca in uno stadio incredibile, che dovrà diventare una qualità in più. Siamo parlando di un materiale importante, di cui sono contento. Abbiamo fretta di fare punti, ma non fretta di vedere quello sarà tra qualche partita".
Qui a Genova si può arrivare in diversi modi, che cosa l'ha portata ad accettare questo incarico?
"Il destino. Tante volte si sono chiuse le porte per occasioni che mi sembravano impossibili da perdere. A giugno ho avuto contatti con altre squadre... più che una strada fisica, mi viene da pensare a una strada metaforica. Ho trovato delle porte chiuse e alla fine sono arrivare questo opportunità, come tempo fa per la Roma. Il Genoa è una grande squadra. Per me è un grande onore, e lo dico pensandolo per davvero. Sono emozionato, contento e carico. Penso che questo ruolo vada ricoperto con onore e rispetto di dove si è".
Parola a De Rossi: "Ringrazio la società per la fiducia e Diego per la vicinanza. Ho capito subito che era la persona che volevo. Ringrazio anche il presidente, non vedo l'ora di cominciare".
Prima le parole del Chief of Football del Genoa Diego Lopez: "Siamo qui per dare il benvenuto a Daniele, nostro nuovo allenatore. Volevo anche ringraziare la società, il presidente per questa opportunità per lavorare qui al Genoa. Ho trovato una società con identità. Mi riconosco in questi valori. Ringrazio anche Vieira per il lavoro che ha fatto in questo periodo: è stato capace di capire le qualità della squadra e vincere. Abbiamo scelto De Rossi per due motivi: il primo è per il Daniele uomo, che ha una voglia immensa di fare un bel lavoro a Genoa. Sa che cosa vuol dire giocare in questo stadio e per questi tifosi. L'ho conosciuto più come giocatore che come allenatore, ma ha mantenuto la stessa energia. Lo abbiamo scelto anche per l'allenatore che è: sa incidere molto sulla mentalità della squadra. Ringrazio Daniele per aver accettato questo progetto e in bocca a lupo".
Genoa, da dove parte De Rossi: la classifica di A
Con la vittoria sul Sassuolo in trasferta il Genoa ha abbandonato l'ultimo posto in classifica in Serie A: il Grifone ora è al 18esimo posto, con 6 punti conquistati in campionato. L'avventura di De Rossi inizia con la sfida alla Fiorentina, che ora occupa l'ultimo posto solitario della graduatoria. Sulla panchina viola, domenica, non ci sarà più Pioli ma Vanoli
Genoa, le immagini del primo allenamento di De Rossi
Sul profilo ufficiale del Genoa, le immagini del primo allenamento guidato ieri da Daniele De Rossi
De Rossi, quel filo rosso (blù) che lo porta al Genoa
Michele Mastrogiacomo per Sky Sport Insider spiega le coincidenze che legano il nuovo allenatore rossoblù al Genoa. Dal mare di Ostia a quello di Genova, dall’ultimo gol della carriera (segnato alla Samp) fino all’ultima da allenatore (per ora) proprio al Ferraris…contro il Genoa
De Rossi, un altro campione del mondo in panchina
Daniele De Rossi, un altro eroe del Mondiale 2006 sulla panchina del Genoa. Sì perché a riportare il Grifone in Serie A, nel 2023, è infatti stato Alberto Gilardino, protagonista con De Rossi in Germania nell'Italia di Lippi. Che vinse in finale sulla Francia di...Patrick Vieira: il francese fu sconfitto a Berlino nel 2006 ma festeggiò il titolo di campione del mondo in casa, nel 1998. Gilardino, Vieira, De Rossi. Un tris di campioni del mondo di fila in panchina per il Genoa
Il primo Genoa di De Rossi: si riparte dal 3-5-2
Il Genoa riparte dal modulo che lunedì a Reggio Emilia ha fruttato la prima vittoria in campionato. Daniele De Rossi sembra infatti orientato a confermare il 3-5-2 visto nell’ultima partita dei rossoblù, quando in panchina si erano seduti Murgita e Criscito
Ieri primo allenamento, domenica sarà squalificato
Salterà la prima partita da nuovo allenatore del Genoa per una squalifica rimediata proprio…contro il Genoa. La scorsa stagione, infatti, De Rossi venne espulso al Ferraris, nell’ultima sua partita alla guida della Roma. Genoa-Roma finì 1-1 e il club giallorosso decise di cambiare guida tecnica. Domenica contro la Fiorentina DDR ricomincia dallo stesso stadio, contro i viola, Anche se guardando -e guidando- dalla tribuna e non ancora dalla panchina
De Rossi, le ultime da Pegli prima della presentazione
Con l'inviato Riccardo Re, dal centro sportivo 'Gianluca Signorini' di Pegli, le ultime prima della presentazione di Daniele De Rossi come nuovo allenatore del Genoa
De Rossi, il Genoa dopo il Boca
Dalla Boca a Boccadasse: il nome di uno dei club più famosi al mondo e del quartiere di Buenos Aires si deve probabilmente proprio all’antico borgo marinaro di Genova celebre per la sua spiaggetta (davanti alla quale spicca una storica bandiera del Genoa). De Rossi è l’unico calciatore italiano (nato in Italia) ad aver indossato la ‘camiseta’ degli Xeneises, ovvero i genovesi, come vengono chiamati quelli del Boca. Un legame, tra il Boca Juniors e il Genoa, rinforzato ancor più dall’iniziativa della scorsa stagione, quando il Grifone nel match di campionato contro la Juve scese in campo con una maglia speciale, con i colori del Boca, per celebrare il 120esimo anniversario della fondazione del club argentino
De Rossi, il Genoa dopo Spal e Roma
Terza esperienza in panchina per De Rossi, che dopo l’esperienza da collaboratore tecnico della Nazionale ha allenato prima la Spal in Serie B e poi la ‘sua’ Roma
Genoa, si presenta anche il nuovo ds Diego Lopez
Non solo Daniele De Rossi: oggi a Pegli si presenta al Genoa anche il nuovo direttore sportivo rossoblù, lo spagnolo Diego Lopez, ex Lens: prende il posto di Marco Ottolini, che ha lasciato la scorsa settimana
De Rossi dopo Vieira: tutti i cambi in panchina in A
Dopo Patrick Vieira, ecco Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa. L'addio dell'allenatore francese non è l'unico cambio in Serie A in questa stagione: ecco tutti gli altri avvicendamenti alla guida tecnica delle squadre di questo campionato
De Rossi, presentazione al Genoa alle 14
