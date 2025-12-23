A gennaio 2025 si è speso molto. Alcuni acquisti si sono rivelati decisivi per il prosieguo della stagione, altri invece sono stati deludenti. Qualcuno ha addirittura cambiato una seconda volta squadra nel frattempo. A distanza di un anno, è possibile operare un primo bilancio. A chi è convenuto spendere? E chi ha sbagliato? Analizziamo il rendimento dei 25 colpi più costosi dell'ultimo mercato invernale, in attesa che inizi il prossimo tra pochissimi giorni