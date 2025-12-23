Calciomercato, un anno dopo: come sono andati i colpi più costosi di gennaio 2025IL BILANCIO
Introduzione
Si avvicina il mercato di gennaio, momento cruciale della stagione. Si presenta l'occasione per colmare le lacune delle rose, correre ai ripari dopo infortuni gravi, o anche per provare a far cassa e piazzare qualche esubero. Spesso si dice che sia un calciomercato rischioso: l'urgenza di comprare può indurre a spese eccessive e rischiose, ma se si azzecca l'acquisto giusto si può anche svoltare la stagione. E nel mercato invernale di ormai un anno fa si sono verificate entrambe le situazioni. Ripercorriamo i colpi più costosi di gennaio e analizziamo qual è stato il loro rendimento nell'anno solare
Quello che devi sapere
Calciomercato - Un anno dopo
A gennaio 2025 si è speso molto. Alcuni acquisti si sono rivelati decisivi per il prosieguo della stagione, altri invece sono stati deludenti. Qualcuno ha addirittura cambiato una seconda volta squadra nel frattempo. A distanza di un anno, è possibile operare un primo bilancio. A chi è convenuto spendere? E chi ha sbagliato? Analizziamo il rendimento dei 25 colpi più costosi dell'ultimo mercato invernale, in attesa che inizi il prossimo tra pochissimi giorni
25) MAXENCE CAQUERET
- Costo: 15 milioni di euro
- Trasferimento: dal Lione al Como
OGGI:
- Squadra: Como
- Presenze: 32
- Gol: 2
- Assist: 5
Il centrocampista francese è uno dei soli due acquisti presenti in classifica di squadre della Serie A. Si è inserito subito molto bene nelle rotazioni di Fabregas, contribuendo a chiudere la scorsa stagione in crescendo e a iniziare ancor meglio quella attuale.
24) KEVIN DENKEY
UN ANNO FA:
- Costo: 15,3 milioni di euro
- Trasferimento: dal Cercle Bruges al Cincinnati
OGGI:
- Squadra: Cincinnati
- Partite: 33
- Gol: 16
- Assist: 1
L'impatto dell'attaccante togolese in MLS non è passato inosservato. Qualificazione ai playoff con Cincinnati al secondo posto in Eastern Conference e strada verso il titolo sbarrata soltanto in semifinale di Conference dall'Inter Miami di Messi
23) ANTONIN KINSKY
UN ANNO FA:
- Costo: 16,5 milioni di euro
- Trasferimento: dallo Slavia Praga al Tottenham
OGGI:
- Squadra: Tottenham
- Partite: 4
Arrivato per una cifra considerevole, il ceco al momento continua a essere considerato la riserva di Vicario. Tra la scorsa stagione e l'attuale ha giocato solamente in Carabao Cup, racimolando due vittorie e due sconfitte.
20) PAULINHO
UN ANNO FA:
- Costo: 18 milioni di euro
- Trasferimento: dall'Atletico Mineiro al Palmeiras
OGGI:
- Squadra: Palmeiras
- Partite: 16
- Gol: 3
- Assist: 2
Attaccante esterno o seconda punta, gli infortuni hanno ridotto il suo impatto con la nuova maglia nel 2025.
20) MARSHALL MUNETSI
UN ANNO FA:
- Costo: 20 milioni di euro
- Trasferimento: dal Reims al Wolverhampton
OGGI:
- Squadra: Wolverhampton
- Presenze: 31
- Gol: 3
- Assist: 2
Il centrocampista è uno dei punti fermi del centrocampo dei Wolves, impantanati però all'ultimo posto in Premier League con appena due punti
20) STEFANOS TZIMAS
UN ANNO FA:
- Costo: 18 milioni di euro
- Trasferimento: dal Paok al Norimberga
OGGI:
- Squadra: Brighton
- Presenze: 9*
- Gol: 1*
- Assist: 1*
Che giri fanno certi colpi. l'attaccante greco lo scorso anno era in prestito al Norimberga dal Paok e fu riscattato a gennaio per poi essere subito venduto al club inglese per una cifra superiore, 25 milioni di euro, e rimanere in prestito in Germania fino al termine della stagione. Al momento in Premier sta faticando a mantenere le attese: solo pochi scampoli di match. Le statistiche si riferiscono solo al periodo inglese visto che lo scorso anno ha giocato sempre in Germania, già prima del riscatto dal Paok
19) AMINE GOUIRI
UN ANNO FA:
- Costo: 19 milioni di euro
- Trasferimento: dal Rennes al Marsiglia
OGGI:
- Squadra: Marsiglia
- Presenze: 20
- Gol: 11
- Assist: 4
Arrivato alla corte di De Zerbi, ha avuto un buon impatto nei mesi finali della scorsa stagione. Quest'anno meno spazio a causa di una folta concorrenza e di un infortunio alla spalla che lo sta tenendo lontano dai campi da ottobre.
16) CLAUDINHO
UN ANNO FA:
- Costo: 20 milioni di euro
- Trasferimento: dallo Zenit all'Al-Sadd
OGGI:
- Squadra: Al Sadd
- Presenze: 26
- Gol: 7
- Assist: 13
Il trequartista, allenato da Roberto Mancini, è stato frenato da una rottura parziale del legamento collaterale laterale. Nelle ultime partite è però tornare a offrire il suo contributo
16) EMMANUEL AGBADOU
UN ANNO FA:
- Costo: 20 milioni di euro
- Trasferimento: dal Reims al Wolverhampton
OGGI:
- Squadra: Wolverhampton
- Presenze: 32
- Gol: 1
- Assist: 2
Il difensore ivoriano non ha avuto problemi di ambientamento in Premier, da subito è diventano uno dei titolarissimi dei Wolves al netto di due sole partite in cui è rimasto in panchina a ottobre e della Coppa d'Africa appena iniziata
16) SEKO FOFANA
UN ANNO FA:
- Costo: 20 milioni di euro
- Trasferimento: dall'Al-Nassr al Rennes
OGGI:
- Squadra: Rennes
- Presenze: 28
- Gol: 2
- Assist: 1
L'ex centrocampista dell'Udinese è rientrato in Europa un anno fa dopo l'esperienza alla corte di Cristiano Ronaldo. Nonostante un discreto bottino di presenze, sono lontani i numeri e il rendimento offerti con il Lens prima del trasferimento in Arabia
15) JADEN PHILOGENE
UN ANNO FA:
- Costo: 23,7 milioni di euro
- Trasferimento: dall'Aston Villa all'Ipswich
OGGI:
- Squadra: Ipswich
- Presenze: 32
- Gol: 11
- Assist: 2
Il suo arrivo dall'Aston Villa non ha permesso all'Ispwich di salvarsi, ma in Championship sta avendo un grande impatto. La squadra è terza, a ridosso della seconda posizione che vale la promozione diretta in Premier
13) DONYELL MALEN
UN ANNO FA:
- Costo: 25 milioni di euro
- Trasferimento: dal Borussia Dortmund all'Aston Villa
OGGI:
- Squadra: Aston Villa
- Presenze: 41
- Gol: 10
- Assist: 1
Pur non essendo un titolare fisso per Emery, l'olandese si è rivelato elemento prezioso per allungare le rotazioni offensive e dare opzioni in più a una squadra arrivata lo scorso anno ai quarti di Champions e al momento in lotta con Arsenal e City per la vittoria del titolo
12) ELYE WAHI
UN ANNO FA:
- Costo: 26 milioni di euro
- Trasferimento: dal Marsiglia all'Eintracht
OGGI:
- Squadra: Eintracht
- Presenze: 22
- Gol: 1
- Assist: 3
Nel 2023 esplodeva al Montpellier, da tre stagioni invece una continua flessione. Prima al Lens, poi al Marsiglia e ora anche all'Eintracht, squadra che negli ultimi anni è stata l'habitat perfetto per giovani centravanti in cerca di consacrazione. Col francese classe 2002 però non sta funzionando
11) PATRICK DORGU
UN ANNO FA:
- Costo: 30 milioni di euro
- Trasferimento: dal Lecce al Manchester United
OGGI:
- Squadra: Manchester United
- Presenze: 37
- Gol: 1
- Assist: 3
Il suo arrivo ai Red Devils dal Lecce fu una delle telenovele di gennaio. Pienamente inserito nelle rotazioni di Amorim come esterno a tutta fascia, a volte titolare e altre subentrante, può sicuramente migliorare come impatto in produzione offensiva
10) SANTIAGO GIMENEZ
UN ANNO FA:
- Costo: 32 milioni di euro
- Trasferimento: dal Feyenoord al Milan
OGGI:
- Squadra: Milan
- Presenze: 30
- Gol: 7
- Assist: 5
Dopo Caqueret del Como, l'altro colpo di una squadra di Serie A presente nella lista. L'impatto del messicano fu ottimo, ma non ha avuto seguito. Quest'estate addirittura si è parlato a lungo di una sua cessione, soprattutto di uno scambio con la Roma per Dovbyk. Rimasto a Milanello, ha iniziato la stagione da titolare con Allegri, pur vedendo poco la porta. Da diverse settimane è fermo per infortunio
9) LUIZ HENRIQUE
UN ANNO FA:
- Costo: 22 milioni di euro
- Trasferimento: dal Botafogo allo Zenit
OGGI:
- Squadra: Zenit
- Presenze: 33
- Gol: 4
- Assist: 6
Luiz Henrique ha rinverdito la tradizione dei brasiliani in Russia. I numeri al momento non sono entusiasmanti, sebbene lo Zenit sia in lotta con i campioni in carica del Krasnodar per la vittoria del campionato
8) VITOR REIS
UN ANNO FA:
- Costo: 37 milioni di euro
- Trasferimento: dal Palmeiras al Manchester City
OGGI:
- Squadra: Girona
- Presenze: 18 col Girona, 4 col City
- Gol: 0
- Assist: 0
La squadra di Guardiola lo scorso gennaio fu protagonista indiscussa del mercato invernale. Tra gli arrivi, anche il difensore centrale brasiliano del 2006. Appena 4 presenze tra tutte le competizioni in Inghilterra, prima di essere spedito in prestito in estate al Girona, una delle società di proprietà del City Group. Una buona occasione per farsi le ossa nel calcio europeo
7) ABDUKOR KHUSANOV
UN ANNO FA:
- Costo: 40 milioni di euro
- Trasferimento: dal Lens al Manchester City
OGGI:
- Squadra: Manchester City
- Presenze: 19
- Gol: 1
- Assist: 0
La rivoluzione del City ha compreso anche il difensore uzbeko dal Lens. Poche presenze finora, nonostante nella stagione in corso Guardiola abbia provato a valorizzarlo come terzino destro. L'esperimento però è durato poco, anche per un infortunio alla caviglia, e al momento sembra essere stato accantonato
5) GALENO
UN ANNO FA:
- Costo: 50 milioni di euro
- Trasferimento: dal Porto all'Al-Ahli
OGGI:
- Squadra: Al-Ahli
- Presenze: 29
- Gol: 9
- Assist: 7
Il trasferimento in Arabia ha permesso al brasiliano di vincere subito da protagonista la Champions League asiatica, mettendo assieme 4 gol e 3 assist in 7 partite. La sua firma è arrivata anche nella finale vinta contro i giapponesi del Kawasaki Frontale
5) XAVI SIMONS
UN ANNO FA:
- Costo: 40 milioni di euro
- Trasferimento: dal Psg al Lipsia
OGGI:
- Squadra: Tottenham
- Presenze: 22*
- Gol: 2*
- Assist: 3*
*sono state contate solo le statistiche col Tottenham perché lo scorso anno era al Lipsia già dall'inizio della stagione e a gennaio fu semplicemente riscattato dal Psg, che deteneva ancora il suo cartellino. In estate, dopo una lunga trattativa, il passaggio agli Spurs è stato formalizzato per 65 milioni di euro
4) NICO GONZALEZ
UN ANNO FA:
- Costo: 60 milioni di euro
- Trasferimento: dal Porto al Manchester City
OGGI:
- Squadra: Manchester City
- Presenze: 42
- Gol: 3
- Assist: 0
Degli acquisti dei Citizens di gennaio, è l'unico a essere entrato nelle rotazioni di Guardiola, giocando spesso e volentieri da titolare (in virtù delle ancora non perfette condizioni di Rodri nel suo ruolo)
3) KHVICHA KVARATSKHELIA
UN ANNO FA:
- Costo: 70 milioni di euro
- Trasferimento: dal Napoli al Psg
OGGI:
- Squadra: Psg
- Presenze: 53
- Gol: 14
- Assist: 13
Il colpo più brillante dell'ultimo mercato invernale. Il Psg ha speso 70 milioni per accontentare Luis Enrique, ma l'esito è stato formidabile. Subito lanciato titolare, ha composto un tridente offensivo col Pallone d'Oro Dembelè e Douè (Barcola prima), che ha trascinato i francesi alla conquista della prima Champions della loro storia, con tanto di Triplete e gol in finale contro l'Inter. Si sono poi aggiunte la Supercoppa Europea e la Coppa Intercontinentale
2) OMAR MARMOUSH
UN ANNO FA:
- Costo: 75 milioni di euro
- Trasferimento: dall'Eintracht al Manchester City
OGGI:
- Squadra: Manchester City
- Presenze: 40
- Gol: 9
- Assist: 4
Ultimo elemento della rivoluzione guardiolista di gennaio 2025. Impatto ottimo, non ha smesso di segnare nel passaggio tra la Bundesliga e la Premier League. Poi sono arrivate le complicazioni: quest'anno solo una gioia in Carabao Cup, un infortunio al ginocchio e tanta panchina. Del resto, non è nemmeno facile ritagliarsi spazio alle spalle di Haaland. Ora è anche in Coppa d'Africa col suo Egitto
1) JHON DURAN
UN ANNO FA:
- Costo: 77 milioni di euro
- Trasferimento: dall'Aston Villa all'Al-Nassr
OGGI:
- Squadra: Fenerbahce
- Presenze: 18 con l'Al-Nassr e 15 col Fenerbahce
- Gol: 12 con l'Al-Nassr e 4 col Fenerbahce
- Assist: 3 col Fenerbahce
Una traiettoria stranissima. A gennaio un grande inizio di stagione con l'Aston Villa aveva indotto l'Al-Nassr ad acquistarlo e ad affiancarlo a Cristiano Ronaldo. In estate invece il passaggio in Turchia in prestito. Un'osteomielite ha causato un rallentamento della sua media-gol, ma nelle ultime partite sta di nuovo trovando il feeling con la porta