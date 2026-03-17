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Cremonese, Giampaolo è il favorito per la panchina. Le news di calciomercato

serie a

Dopo il ko interno con la Fiorentina, per tutta la giornata ci sono state riunioni in società per decidere se cambiare guida tecnica, per queste ultime nove giornate di campionato. In caso di esonero di Nicola, il favorito per succedergli è Giampaolo, che ha già allenato la Cremonese nel 2014/2015

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È Marco Giampaolo il favorito per prendere il posto di Davide Nicola sulla panchina della Cremonese, se il club deciderà per l'esonero. Dopo il pesante 1-4 incassato ieri sera allo stadio Zini contro la Fiorentina, oggi in società si sono susseguite riunioni per decidere il da farsi. E soprattutto, se cambiare guida tecnica in vista delle ultime nove giornate di campionato, con la squadra terz’ultima (in questo momento sarebbe retrocessa), a -3 dal Lecce quart’ultimo. E proprio l’ex allenatore del Lecce, che un anno fa ha vissuto la sua ultima esperienza in panchina, è ora il favorito per sostituire Nicola, se il club grigiorosso deciderà per l’esonero. Giampaolo ha guidato i salentini un anno fa, subentrando a Luca Gotti e salvando la squadra all’ultima giornata.

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