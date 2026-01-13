Era atteso oggi a Genova ma almeno per il momento Bento non arriverà. L’Al-Nassr ha infatti bloccato la cessione del portiere brasiliano, dopo che nel match perso contro l’Al-Hilal di Inzaghi, ieri sera, è stato espulso il portiere ora diventato titolare (e fino a poche settimane fa secondo di Bento). Essendo out per infortunio anche il terzo portiere, Bento al momento non ha il via libera per trasferirsi al Genoa. Da capire ora se il club rossoblù attenderà o andrà su altri profili