Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live blog

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Da non perdere 'Calciomercato l'Originale', dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio: questa sera e per tutta la settimana LIVE da Senigallia

CALCIOMERCATO: NEWS E TRATTATIVE LIVE - IL TABELLONE 

LIVE

Bologna, occhi su Helland del Brann

Il club rossoblù lavora anche alle entrate e segue il centrale norvegese Eivind Helland, 20 anni, del Brann. Alto 196 centimetri, al Bologna troverebbe il connazionale Heggem

Il Bologna valuta due nomi per la difesa

Lazio, contatti continui col Besiktas per Nuno Tavares

Il club biancoceleste e quello turco in continuo contatto per la cessione di Nuno Tavares. Il terzino portoghese si trasferirebbe  al Besiktas in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni. Nel caso in cui Nuno partisse, la Lazio proverà ad anticipare l’arrivo di Pedraza dal Villarreal

Lazio-Besiktas, contatti continui per la cessione di Tavares

Genoa, si blocca l’arrivo di Bento dall’Al-Nassr

Era atteso oggi a Genova ma almeno per il momento Bento non arriverà. L’Al-Nassr ha infatti bloccato la cessione del portiere brasiliano, dopo che nel match perso contro l’Al-Hilal di Inzaghi, ieri sera, è stato espulso il portiere ora diventato titolare (e fino a poche settimane fa secondo di Bento). Essendo out per infortunio anche il terzo portiere, Bento al momento non ha il via libera per trasferirsi al Genoa. Da capire ora se il club rossoblù attenderà o andrà su altri profili

Genoa, clamoroso stop nella trattativa per Bento

Lazio, sorpasso del Bournemouth per Toth

Il club inglese ha sorpassato la Lazio nella corsa al centrocampista classe 2005 del Ferencvaros. Ma non c'è ancora un accordo perchè il Bournemouth lo vorrebbe subito e invece il club ungherese vorrebbe tenere Alex Toth fino al termine della stagione

Cambio in panchina a Madrid: gli allenatori liberi sul mercato

Con l’addio di Xabi Alonso (sostituito da Arbeloa sulla panchina del Real) a Madrid si pensa a quale potrà essere la futura guida dei Blancos. Ecco l’elenco dei migliori allenatori al momento liberi sul mercato

Real Madrid, ufficiale il sostituto di Xabi Alonso

Real Madrid, Arbeloa al posto di Xabi Alonso

Nella giornata ieri, la notizia più clamorosa è la separazione tra l’allenatore spagnolo e il club madrileno: le strade di Xabi Alonso e del Real Madrid si dividono dopo il ko in Supercoppa col Barça, al posto dell’ex Bayer Leverkusen promosso Arbeloa dal Real Castilla (la squadra B)

Real Madrid-Xabi Alonso, separazione è ufficiale

"Buongiorno Calciomercato": il podcast di Gianluca Di Marzio

Il tempo di un caffè per scoprire tutto quello che è successo fin qui nel mercato di gennaio in Italia e nel mondo. "Buongiorno Calciomercato" è un podcast esclusivo disponibile dalle prime ore del mattino su Sky Sport Insider per tutti gli abbonati

'Buongiorno Calciomercato': ascolta il PODCAST di Gianluca Di Marzio

Calciomercato, le news di oggi

Calciomercato: Altre Notizie

Roma, Raspadori non apre ancora. E Malen...

Calciomercato

Come accaduto domenica, nemmeno nella giornata di lunedì è arrivata la risposta ufficiale di...

Inter, prima offerta per Mlacic. E piace Jakirovic

Calciomercato

Prima offerta per Branimir Mlacic, classe 2007 dell'Hajduk Spalato: l'Inter sarebbe intenzionata...

Roma vicina a Robinio Vaz dopo il blitz di Massara

Calciomercato

Dopo il blitz a Parigi di Massara che ha incontrato la famiglia e l'entourage di Robinio Vaz, la...

Il Bologna pensa a Helland per la difesa

Calciomercato

Non solo trattative per le uscite in casa rossoblù, che seguono diversi profili per la difesa....

Real Madrid-Xabi Alonso, separazione è ufficiale

real madrid

Ufficiale l'addio tra Xabi Alonso e il Real Madrid dopo appena pochi mesi. Al suo posto nominato...
