Bologna, occhi su Helland del Brann
Il club rossoblù lavora anche alle entrate e segue il centrale norvegese Eivind Helland, 20 anni, del Brann. Alto 196 centimetri, al Bologna troverebbe il connazionale Heggem
Lazio, contatti continui col Besiktas per Nuno Tavares
Il club biancoceleste e quello turco in continuo contatto per la cessione di Nuno Tavares. Il terzino portoghese si trasferirebbe al Besiktas in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni. Nel caso in cui Nuno partisse, la Lazio proverà ad anticipare l’arrivo di Pedraza dal Villarreal
Genoa, si blocca l’arrivo di Bento dall’Al-Nassr
Era atteso oggi a Genova ma almeno per il momento Bento non arriverà. L’Al-Nassr ha infatti bloccato la cessione del portiere brasiliano, dopo che nel match perso contro l’Al-Hilal di Inzaghi, ieri sera, è stato espulso il portiere ora diventato titolare (e fino a poche settimane fa secondo di Bento). Essendo out per infortunio anche il terzo portiere, Bento al momento non ha il via libera per trasferirsi al Genoa. Da capire ora se il club rossoblù attenderà o andrà su altri profili
Lazio, sorpasso del Bournemouth per Toth
Il club inglese ha sorpassato la Lazio nella corsa al centrocampista classe 2005 del Ferencvaros. Ma non c'è ancora un accordo perchè il Bournemouth lo vorrebbe subito e invece il club ungherese vorrebbe tenere Alex Toth fino al termine della stagione
Cambio in panchina a Madrid: gli allenatori liberi sul mercato
Con l’addio di Xabi Alonso (sostituito da Arbeloa sulla panchina del Real) a Madrid si pensa a quale potrà essere la futura guida dei Blancos. Ecco l’elenco dei migliori allenatori al momento liberi sul mercato
Real Madrid, Arbeloa al posto di Xabi Alonso
Nella giornata ieri, la notizia più clamorosa è la separazione tra l’allenatore spagnolo e il club madrileno: le strade di Xabi Alonso e del Real Madrid si dividono dopo il ko in Supercoppa col Barça, al posto dell’ex Bayer Leverkusen promosso Arbeloa dal Real Castilla (la squadra B)
"Buongiorno Calciomercato": il podcast di Gianluca Di Marzio
Il tempo di un caffè per scoprire tutto quello che è successo fin qui nel mercato di gennaio in Italia e nel mondo. "Buongiorno Calciomercato" è un podcast esclusivo disponibile dalle prime ore del mattino su Sky Sport Insider per tutti gli abbonati
