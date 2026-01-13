Milan-Goretzka, operazione difficile ma i rossoneri ci provano. Le news di calciomercatoCalciomercato
Il club rossonero ha avviato contatti per il centrocampista del Bayern, in scadenza a giugno. L'operazione resta molto difficile, soprattutto per l'ingaggio di Goretzka, ma i rossoneri ci provano. Le ultime news
Il Milan, dopo aver chiesto informazioni, ha avviato nuovi contatti per Goretzka anche se l'operazione resta complicata. Lo scoglio principale resta l'ingaggio molto oneroso del centrocampista, ma i rossoneri ci provano. Il club rossonero ha chiesto informazioni sul nazionale tedesco, 30 anni, in scadenza di contratto a giugno con il Bayern Monaco. Leon Goretzka non ha ancora deciso se rinnovare o no con i bavaresi. Fin ora in Bundesliga Goretzka è sceso in campo 15 volte, realizzando 1 rete. Il calciatore ex Schalke, campione d’Europa nel 2020, non è più un titolare inamovibile del Bayern Monaco, come dimostrano anche i pochissimi minuti giocati in Champions League.