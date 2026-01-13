Il Milan, dopo aver chiesto informazioni, ha avviato nuovi contatti per Goretzka anche se l'operazione resta complicata. Lo scoglio principale resta l'ingaggio molto oneroso del centrocampista, ma i rossoneri ci provano. Il club rossonero ha chiesto informazioni sul nazionale tedesco, 30 anni, in scadenza di contratto a giugno con il Bayern Monaco. Leon Goretzka non ha ancora deciso se rinnovare o no con i bavaresi. Fin ora in Bundesliga Goretzka è sceso in campo 15 volte, realizzando 1 rete. Il calciatore ex Schalke, campione d’Europa nel 2020, non è più un titolare inamovibile del Bayern Monaco, come dimostrano anche i pochissimi minuti giocati in Champions League.