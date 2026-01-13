I nerazzurri e il giovane talento croato della difesa dell’Hajduk Spalato sono sempre più vicini. L’offerta attuale dell’Inter è di quattro milioni più bonus contro i sei richiesti, ma il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio preparano un rilancio nelle prossime ore. Se tutto andrà bene il giocatore potrebbe arrivare lunedì a Milano per le visite mediche. Poi resterà all’Hajduk Spalato in prestito

Non solo Sucic arrivato la scorsa estate, l’Inter continua a guardare in Croazia a caccia di giovani talenti per creare una rosa futuribile e aumentare il valore del proprio parco giocatori. Uno di questi, il classe 2007 Branimir Mlacic è sempre più vicino al trasferimento in Italia. Al momento l’offerta nerazzurra è ferma a quattro milioni più bonus, contro i sei richiesti dalla sua squadra, l’Hajduk Spalato. Nelle prossime ore però, l’Inter farà una nuova proposta e, se tutto andrà bene, il giocatore potrebbe già arrivare lunedì a Milano per le visite mediche. Poi il ritorno in Croazia dove resterà in prestito fino alla fine della stagione.