Un rinforzo importante, per spesa e valenza tattica, che regala a Palladino alternative significative in attacco. Giacomo Raspadori inizia la sua avventura con la maglia dell'Atalanta con le visite mediche. Poi si metterà a disposizione e potrebbe essere subito convocato per la trasferta di venerdì 16 gennaio a Pisa. Raspadori invece non potrà subito essere inserito nelle liste della Champions League visto che ha disputato le prime sei partite della competizione con la maglia dell'Atletico Madrid. Potrà diventare disponibile dalla seconda fase del torneo se l'Atalanta entrerà nelle prime otto o fra le squadre fra il nono e il 24° posto che porterà ai playoff