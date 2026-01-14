Offerte Sky
Raspadori all'Atalanta, perché non sarà subito in lista Champions

Calciomercato

Iniziata l'avventura di Giacomo Raspadori con l'Atalanta. L'attaccante, nel giro della Nazionale, sarà già a disposizione per la trasferta di Pisa mentre non potrà essere inserito nelle liste della Champions League per aver già giocato la prima parte del torneo con l'Ateltico Madrid. Potrà disputare con i nerazzurri in Europa per gli eventuali playoff o per gli ottavi in caso di qualificazione diretta

RASPADORI, LE VISTE MEDICHECALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Un rinforzo importante, per spesa e valenza tattica, che regala a Palladino alternative significative in attacco. Giacomo Raspadori inizia la sua avventura con  la maglia dell'Atalanta con le visite mediche. Poi si metterà a disposizione e potrebbe essere subito convocato per la trasferta di venerdì 16 gennaio a Pisa. Raspadori invece non potrà subito essere inserito nelle liste della Champions League visto che ha disputato le prime sei partite della competizione con la maglia dell'Atletico Madrid. Potrà diventare disponibile dalla seconda fase del torneo se l'Atalanta entrerà nelle prime otto o fra le squadre fra il nono e il 24° posto che porterà ai playoff

