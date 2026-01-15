Offerte Sky
Genoa, tutto fatto con la Roma per Baldanzi: saltato Bento per la porta

Calciomercato

Tutto fatto per il passaggio di Tommaso Baldanzi dalla Roma al Genoa. Il centrocampista, ex Empoli, ritroverà Daniele De Rossi con il quale ha vissuto l'esperienza alla Roma. Si aspetta il via libera del club giallorosso. Salta invece la trattativa per il portiere brasiliano

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Molto attivo sul mercato il Genoa su indicazioni di Daniele De Rossi. in dirittura d'arrivo l'affare con la Roma, in prestito con diritto di riscatto, per Tommaso Baldanzi che ritroverebbe così l'allenatore con cui aveva lavorato nella Capitale. Si attende il via libera della Roma per completare un'operazione che è stata definita in tutti i dettagli. Dopo l’accordo raggiunto degli ultimi giorni, è invece definitivamente saltato l’arrivo di Bento al Genoa. Jorge Jesus, allenatore dell’Al-Nassr, ha infatti comunicato al portiere brasiliano che sarà lui il titolare fino alla fine del campionato. Dopodiché Bento sarà libero di andare via in estate. I rossoblù vogliono comunque continuare a cercare un portiere, come ribadito più volte anche da De Rossi negli ultimi giorni. Tra i vari nomi valutati c’è anche Hein, classe 2002 estone in prestito al Werder Brema dall’Arsenal

Gli highlights di Genoa-Cagliari 3-0

