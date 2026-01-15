Offerte Sky
Joao Pedro, niente Pisa: "Grazie ma la mia testa resta all'Atletico Luis"

Calciomercato

L'ex attaccante del Cagliari ha detto no al ritorno in Italia. Joao Pedro - che gioca in Messico nell'Atletico San Luis - ha spiegato con un post su Instagram il suo rifiuto al trasferimento al Pisa: "Ringrazio la società che mi ha cercato. In questo momento però sono felice qui ed é una sensazione bellissima. La mia testa è qui e qui rimarrà"

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

L'ex attaccante del Cagliari Joao Pedro - una presenza con la Nazionale italiana nello spareggio mondiale perso contro la Macedonia del Nord nel 2022 - ha detto no al trasferimento al Pisa, che lo aveva cercato in questa sessione invernale di calciomercato. Un ritorno in Italia che sembrava molto vicino per l'ex capitano rossoblu - che attualmente gioca in Messico con la maglia dell'Atletico San Luis - ma che è poi sfumato. E' stato proprio Joao Pedro a specificare i motivi del rifiuto con un post su Instagram: "Negli ultimi giorni si è parlato molto del mio futuro. Voglio ringraziare di cuore la società Pisa e tutte le persone coinvolte nella trattativa per la professionalità e il rispetto dimostrati. In questo momento però sono felice qui ed é una sensazione bellissima. La mia testa è qui e qui rimarrà".

