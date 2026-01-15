Il Besiktas ci prova per Lorenzo Lucca. Il club turco ha infatti mostrato grande interesse per l'attaccante del Napoli (che ha intanto chiesto informazioni al Fenerbahce per En-Nesyri). Il Besiktas sarebbe pronto ad accelerare per Lucca, ma ha prima la necessità di vendere Abraham all'Aston Villa (alla ricerca di un sostituto di Malen, ceduto alla Roma).

Leggi anche Napoli, per attacco idea En-Nesyri del Fenerbahce