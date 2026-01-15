Offerte Sky
Lucca, il Besiktas può accelerare per l'attaccante del Napoli: le news di calciomercato

Calciomercato

Il club turco punta Lorenzo Lucca e potrebbe accelerare in caso del passaggio Abraham all'Aston Villa. La cessione dell'attaccante azzurro potrebbe permettere al Napoli di puntare su En-Nesyri del Fenerbahce

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Il Besiktas ci prova per Lorenzo Lucca. Il club turco ha infatti mostrato grande interesse per l'attaccante del Napoli (che ha intanto chiesto informazioni al Fenerbahce per En-Nesyri). Il Besiktas sarebbe pronto ad accelerare per Lucca, ma ha prima la necessità di vendere Abraham all'Aston Villa (alla ricerca di un sostituto di Malen, ceduto alla Roma).

Napoli, per attacco idea En-Nesyri del Fenerbahce

I numeri di Lucca

Arrivato quest'estate a Napoli dall'Udinese in prestito con obbligo di riscatto per 35 milioni di euro, Lucca potrebbe lasciare gli azzurri dopo appena sei mesi. L'attaccante 25enne vanta al momento 22 partite (16 in Serie A, 4 in Champions League e una in Supercoppa e in Coppa Italia), con due gol segnati e con soli 584 minuti giocati.

Lorenzo Lucca

Lorenzo Lucca

Tutto quello che c'è da sapere sull'attaccante del Napoli

