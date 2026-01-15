Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Napoli, nuova idea per l'attacco: En-Nesyri del Fenerbahce

Calciomercato

Nuova idea dalla Turchia per l'attacco del Napoli. Si tratta di En-Nesyri, attaccante marocchino di proprietà del Fenerbahce. Il club turco che ha aperto al prestito e gli azzurri potrebbero pensarci nel caso in cui la Roma non dovesse privarsi di Ferguson. Prima di ogni operazione però il Napoli deve cedere uno fra Lang e Lucca. Sull'attaccante italiano si registra anche l'interesse del Besiktas

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Il Napoli continua a monitorare possibili soluzioni sul mercato in attacco in attesa di possibili uscite. Sul piede di partenza Lang e soprattutto Lucca sul quale ci sarebbe anche un interesse del Besiktas. Proprio in Turchia, una possibile opzione potrebbe essere En-Nesyri, attaccante marocchino, finalista in Coppa d'Africa, del Fenerbahce. Il classe '97 è un'alternativa a Ferguson che la Roma non ha ancora deciso se lasciare libero

Leggi anche

Stellini: “Cambio Neres? Ha sentito di nuovo dolore”

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Napoli, per attacco idea En-Nesyri del Fenerbahce

Calciomercato

Nuova idea dalla Turchia per l'attacco del Napoli. Si tratta di En-Nesyri, attaccante...

Milan, Fofana non apre all'ipotesi Galatasaray

Calciomercato

Il centrocampista del Milan al momento non ha intenzione di accettare le lusinghe del Galatasaray...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Douglas Costa torna in Italia? Al Chievo in D...

Calciomercato

L'ex attaccante della Juventus potrebbe fare il suo ritorno in Italia addirittura in Serie D con...

La Juve vuole Mateta per l'attacco: le news

Calciomercato

Continua la caccia al grande nome in attacco da parte della Juventus. Il club bianconero ha...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE