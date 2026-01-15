Napoli, per attacco idea En-Nesyri del Fenerbahce

Nuova idea dalla Turchia per l'attacco del Napoli. Si tratta di En-Nesyri, attaccante marocchino di proprietà del Fenerbahce. Il club turco che ha aperto al prestito e gli azzurri potrebbero pensarci nel caso in cui la Roma non dovesse privarsi di Ferguson. Prima di ogni operazione però il Napoli deve cedere uno fra Lang e Lucca. Sull'attaccante italiano si registra anche l'interesse del Besiktas

Il Napoli continua a monitorare possibili soluzioni sul mercato in attacco in attesa di possibili uscite. Sul piede di partenza Lang e soprattutto Lucca sul quale ci sarebbe anche un interesse del Besiktas. Proprio in Turchia, una possibile opzione potrebbe essere En-Nesyri, attaccante marocchino, finalista in Coppa d'Africa, del Fenerbahce. Il classe '97 è un'alternativa a Ferguson che la Roma non ha ancora deciso se lasciare libero