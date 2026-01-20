Offerte Sky
Fiorentina, Dzeko vicino alla cessione: contatti con Schalke 04 e Paris Fc

Calciomercato

Edin Dzeko potrebbe lasciare la Fiorentina in questa sessione invernale di calciomercato: su di lui ci sono lo Schalke 04 e il Paris Fc, con i tedeschi al momento leggermente avanti

CALCIOMERCATO: LE NEWS DI OGGI E LE TRATTATIVE LIVE

Sono ore decisive per la cessione di Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco potrebbe infatti lasciare presto la Fiorentina. Due le squadre che hanno avuto nuovi contatti con il club viola: parliamo dello Schalke 04 (in testa alla classifica nella 2. Bundesliga) e del Paris Fc (attualmente 13° in Ligue 1). La decisione finale sarà del giocatore, con i tedeschi al momento leggermente avanti rispetto alla squadra francese.

Edin Dzeko

Edin Dzeko

Tutto quello che c'è da sapere sull'attaccante bosniaco

I numeri di Dzeko

Arrivato nella scorsa sessione di calciomercato, Dzeko potrebbe dunque lasciare la Fiorentina dopo soli sei mesi. Il bosniaco vanta al momento 18 partite disputate tra campionato e coppe, con due gol segnali (uno in Conference League contro il Rapid Vienna, l'altro sempre in Conference ma nelle qualificazioni di agosto contro il Polissya).

