Edin Dzeko potrebbe lasciare la Fiorentina in questa sessione invernale di calciomercato: su di lui ci sono lo Schalke 04 e il Paris Fc, con i tedeschi al momento leggermente avanti

Sono ore decisive per la cessione di Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco potrebbe infatti lasciare presto la Fiorentina. Due le squadre che hanno avuto nuovi contatti con il club viola: parliamo dello Schalke 04 (in testa alla classifica nella 2. Bundesliga) e del Paris Fc (attualmente 13° in Ligue 1). La decisione finale sarà del giocatore, con i tedeschi al momento leggermente avanti rispetto alla squadra francese.