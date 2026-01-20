Offerte Sky
Inter, per il dopo Sommer si pensa al Dibu Martinez. Le news di calciomercato

Calciomercato

CALCIOMERCATO LIVE

Inter, idea "Mondiale" per la porta. Il Dibu Martinez — tra i grandi simboli dell'Argentina campione del mondo e attualmente in forza all'Aston Villa — è nella short list per il dopo Sommer. Il portiere svizzero è in scadenza nel 2026 e, probabilmente, non verrà rinnovato. Ecco perché i nerazzurri si stanno già guardando intorno e hanno fatto intendere che Martinez è un nome della lista. I primi contatti ci sono già stati, ma c'è un nodo ingaggio: in Inghilterra guadagna tanto e c'è da capire quali saranno le sue volontà, e se possa accettare una base salariale più bassa.

Inter alla croata

Poi, altri movimenti: Leon Jakirovic della Dinamo Zagabria — difensore centrale classe 2008 — è vicinissimo: nella giornata di martedì 20 gennaio ha accettato la proposta dell'Inter e, ora, mancano solo firme. E poi c'è Branimir Mlacic, anche lui giovanissimo (2007), anche lui difensore centrale, anche lui croato, ma in forza all'Hajduk Spalato: il centrale si è riavvicinato al club milanese nelle ultime ore dopo una frenata e, soprattutto, dopo il cambio di agente. La prossima settimana l'Inter vedrà Ramadani e si dovrebbe trovare intesa, forte dell'accordo già raggiunto con l'Hajduk.

