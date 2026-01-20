Il portiere svizzero è in scadenza a fine stagione e probabilmente non verrà rinnovato. Ecco perché nella short list del club nerazzurro c'è anche il Dibu Martinez, campione del mondo con l'Argentina e in forza all'Aston Villa. I contatti ci sono già stati ma c'è il nodo ingaggio: il suo in Inghilterra è molto alto, da capire le sue volontà e se accetterà una base salariale più bassa. Intanto Jakirovic è in arrivo e anche Mlacic si riavvicina

Inter, idea "Mondiale" per la porta. Il Dibu Martinez — tra i grandi simboli dell'Argentina campione del mondo e attualmente in forza all'Aston Villa — è nella short list per il dopo Sommer. Il portiere svizzero è in scadenza nel 2026 e, probabilmente, non verrà rinnovato. Ecco perché i nerazzurri si stanno già guardando intorno e hanno fatto intendere che Martinez è un nome della lista. I primi contatti ci sono già stati, ma c'è un nodo ingaggio: in Inghilterra guadagna tanto e c'è da capire quali saranno le sue volontà, e se possa accettare una base salariale più bassa.