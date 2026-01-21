Offerte Sky
Inter, Jakirovic giovedì a Milano: le cifre dell'accordo con la Dinamo Zagabria

Calciomercato

L'Inter ha chiuso un colpo per la difesa del futuro: preso il giovanissimo Leon Jakirovic. Il diciottene croato giovedì sarà a Milano per le visite mediche. Le cifre dell'accordo con la Dinamo Zagabria

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

L'Inter non pensa solo al presente ma guarda anche al futuro. Marotta e Ausilio hanno chiuso la trattativa per un giovane talento: è fatta infatti per l'arrivo di Leon Jakirovic. Il giovanissimo difensore centrale croato (18 anni) ha salutato i compagni e giovedì sarà a Milano per le visite mediche e la firma. I nerazzurri hanno trovato l'accordo con la Dinamo Zagabria sulla base di 2,5 milioni di euro più altrettanti di bonus, con il club croato che mantiene anche un 10% sulla futura rivendita.

