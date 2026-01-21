La dirigenza del club campano ha messo gli occhi sull’attaccante del Verona, sul quale c’è anche la Lazio. L’operazione però è al momento molto complessa perché il mercato del Napoli è bloccato e, prima di acquistare, deve cedere. L’indiziato numero uno a partire è Noa Lang: per l’esterno offensivo sono in corso valutazioni concrete del Galatasaray e non manca l’interesse dalla Premier. Oltre a Giovane può arrivare anche Maldini che non rappresenta un’alternativa al brasiliano del Verona