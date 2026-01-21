Napoli su Giovane, può arrivare anche Maldini, Lang in partenza. Le news di calciomercatoCalciomercato
Il Napoli continua a lavorare per rinforzare la squadra, bloccata in questi mesi da una lunga serie di infortuni. In queste ore il club di De Laurentiis ha avviato i contatti per una delle rivelazioni di questo campionato, il brasiliano Giovane del Verona. L’attaccante piace anche alla Lazio. Per questo motivo il Napoli sta lavorando per trovare un’intesa sia con il giocatore, sia con il suo club. L’operazione resta però molto complessa. Il nodo resta il mercato in uscita. Prima di poter chiudere acquisti in entrata, il Napoli deve cedere. E l’indiziato numero uno è Noa Lang. Per l’esterno d’attacco sono in corso valutazioni del Galatasaray e dalla Premier League (soprattutto il Fulham).
Il Napoli lavora anche per Maldini
Continua a essere viva poi la strada che porta a Daniel Maldini dell’Atalanta. L’italiano potrebbe arrivare a prescindere da Giovane del Verona, anche perché quest’ultimo potrebbe essere schierato anche come centravanti da Antonio Conte ed essere schierato in quel ruolo assieme a Hojlund e Lukaku che è pronto a tornare.
Il Siviglia si inserisce per Lorenzo Lucca
L’altro nome in uscita per il Napoli è l’ex attaccante dell’Udinese. Per il classe 2000 c’è l’interesse di diverse squadre europee. L’ultima è il Siviglia (che tratta anche En-Nesyri, obiettivo di Napoli e Juventus). Il club spagnolo vorrebbe provare ad arrivare a uno scambio di prestiti con Juanlu. Nessuna offerta ufficiale però è stata ancora presentata.