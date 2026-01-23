Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Calciomercato Napoli, fatta per Giovane: nelle prossime ore le visite mediche

napoli

Giovane si appresta a diventare un nuovo giocatore del Napoli: dopo aver trovato l’accordo con il Verona, il club di De Laurentiis ha raggiunto l’intesa anche con il giocatore per quanto riguarda lo stipendio che percepirà. Tutto fatto, tanto che sabato mattina è atteso a Roma a Villa Stuart per le visite mediche

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

Dopo l’intesa raggiunta con il Verona, il Napoli ha trovato nel pomeriggio di venerdì anche l’accordo economico con Giovane sullo stipendio che percepirà. A questo punto, Giovane è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Sabato mattina il brasiliano è atteso a Villa Stuart per le visite mediche prima della firma con il club di De Laurentiis. Fondamentale nella chiusura dell’affare è stato il rapporto tra Napoli e Verona, con il club di De Laurentiis che dopo essersi inserito negli ultimi giorni ha superato la concorrenza della Lazio, trovando l’accordo con l’Hellas per un’operazione a titolo definitivo con un indennizzo basso e diversi bonus, per un totale di 20 milioni. In questo modo, il Napoli rientra nei limiti imposti dal mercato dopo le partenze in prestito oneroso di Lucca e Noa Lang, con il risparmio sui relativi ingaggi.

Approfondimento

Perché Giovane è il giocatore che serviva a Conte

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta

live Calciomercato

Qui in diretta tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra...

Calciomercato, ultime news del 22 gennaio

Calciomercato

Qui in diretta tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra...

Inter, colpo per il futuro: ecco Jakirovic

Calciomercato

L'Inter ha chiuso un colpo per la difesa del futuro: preso il giovanissimo Leon Jakirovic. Il...

Inter-Dibu Martinez: incontro nelle scorse ore

Calciomercato

Un'opzione "mondiale" per il futuro della porta nerazzurra: il club ha incontrato nelle scorse...

Napoli su Giovane e può arrivare anche Maldini

Calciomercato

La dirigenza del club campano ha messo gli occhi sull’attaccante del Verona, sul quale c’è anche...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE