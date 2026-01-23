Dopo l’intesa raggiunta con il Verona, il Napoli ha trovato nel pomeriggio di venerdì anche l’accordo economico con Giovane sullo stipendio che percepirà. A questo punto, Giovane è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Sabato mattina il brasiliano è atteso a Villa Stuart per le visite mediche prima della firma con il club di De Laurentiis. Fondamentale nella chiusura dell’affare è stato il rapporto tra Napoli e Verona, con il club di De Laurentiis che dopo essersi inserito negli ultimi giorni ha superato la concorrenza della Lazio, trovando l’accordo con l’Hellas per un’operazione a titolo definitivo con un indennizzo basso e diversi bonus, per un totale di 20 milioni. In questo modo, il Napoli rientra nei limiti imposti dal mercato dopo le partenze in prestito oneroso di Lucca e Noa Lang, con il risparmio sui relativi ingaggi.

