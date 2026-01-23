Calciomercato Napoli, fatta per Giovane: nelle prossime ore le visite medichenapoli
Giovane si appresta a diventare un nuovo giocatore del Napoli: dopo aver trovato l’accordo con il Verona, il club di De Laurentiis ha raggiunto l’intesa anche con il giocatore per quanto riguarda lo stipendio che percepirà. Tutto fatto, tanto che sabato mattina è atteso a Roma a Villa Stuart per le visite mediche
Dopo l’intesa raggiunta con il Verona, il Napoli ha trovato nel pomeriggio di venerdì anche l’accordo economico con Giovane sullo stipendio che percepirà. A questo punto, Giovane è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Sabato mattina il brasiliano è atteso a Villa Stuart per le visite mediche prima della firma con il club di De Laurentiis. Fondamentale nella chiusura dell’affare è stato il rapporto tra Napoli e Verona, con il club di De Laurentiis che dopo essersi inserito negli ultimi giorni ha superato la concorrenza della Lazio, trovando l’accordo con l’Hellas per un’operazione a titolo definitivo con un indennizzo basso e diversi bonus, per un totale di 20 milioni. In questo modo, il Napoli rientra nei limiti imposti dal mercato dopo le partenze in prestito oneroso di Lucca e Noa Lang, con il risparmio sui relativi ingaggi.