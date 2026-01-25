Il club grigiorosso ha chiuso l'operazione con il Parma per il ritorno a Cremona dell'attaccante bosniaco, che firmerà un contratto di un anno e mezzo fino al giugno 2027. I gialloblù, invece, incasseranno poco più di un milione di euro per il cartellino

Rinforzo in attacco per la Cremonse. Il club grigiorosso ha raggiunto l'accordo con il Parma per l'arrivo di Milan Djuric: il calciatore bosniaco, che ha già salutato i compagni di squadra, arriverà a titolo definitivo e firmerà un contratto di un anno e mezzo con scadenza nel giugno 2027. Per il cartellino dell'attaccante, invece, il Parma incasserà poco più di un milione di euro.