Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Cremonese, è fatta per l'arrivo di Djuric dal Parma: contratto fino al 2027

Calciomercato

Il club grigiorosso ha chiuso l'operazione con il Parma per il ritorno a Cremona dell'attaccante bosniaco, che firmerà un contratto di un anno e mezzo fino al giugno 2027. I gialloblù, invece, incasseranno poco più di un milione di euro per il cartellino

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Rinforzo in attacco per la Cremonse. Il club grigiorosso ha raggiunto l'accordo con il Parma per l'arrivo di Milan Djuric: il calciatore bosniaco, che ha già salutato i compagni di squadra, arriverà a titolo definitivo e firmerà un contratto di un anno e mezzo con scadenza nel giugno 2027. Per il cartellino dell'attaccante, invece, il Parma incasserà poco più di un milione di euro.

Per Djuric è un ritorno a Cremona

Per Djuric si tratta di un ritorno a Cremona: il classe 1990 aveva già indossato la maglia grigiorossa in Serie C nella stagione 2012/13, chiusa con 4 gol in 24 presenze. Il bosniaco ritroverà anche Davide Nicola: i due avevano già condiviso lo spogliatoio della Salernitana nella stagione 2021/22, quando l'allenatore piemontese riuscì a portare alla salvezza i granata.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Calciomercato, news e trattative in diretta

live blog

Qui tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di...

Calciomercato, news e trattative del 24 gennaio

blog

Qui tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di...

Napoli, ecco Giovane: visite nelle prossime ore

napoli

Giovane si appresta a diventare un nuovo giocatore del Napoli: dopo aver trovato l’accordo con il...

Calciomercato, news e trattative del 23 gennaio

Calciomercato

Qui in diretta tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra...

Calciomercato, ultime news del 22 gennaio

Calciomercato

Qui in diretta tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE